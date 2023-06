OL-drømmen knust for kajakk-brødrene: Nå er de konkurrenter

NYDALEN (VG) Først stoppet blodkreft Amund og Eivind Vold fra å nå OL-drømmen sammen, så kom en regelendring. Nå er brødrene konkurrenter.

DUELL: En av brødrene Amund (t.v.) og Eivind Vold håper å komme til OL og K1 1000 meter i kajakk i Paris neste år. Vis mer

Brødrene Amund (25) og Eivind (29) har hver sin pallplass fra verdenscupen i mai. I slutten av august er det VM og OL-kvalifisering. Storebror Eivind ligger best an av dem til en plass i K1 1000 meter-kajakken i OL neste år.

– Men om Amund skulle klare det, så hadde det vært mye morsommere enn noe annet. Det hadde vært mer enn bare en vanlig idrettsprestasjon. Jeg heier egentlig mer på ham enn meg selv, sier Eivind til VG.

KAJAKK-BRØDRE: Amund (t.v.) og Eivind Vold ved Oslo Kajakklubbs brygge i Oslofjorden for to år siden.

Det er snart fire år siden Amund ble rammet av akutt lymfoblastisk leukemi, altså blodkreft. Dermed ble det kreftbehandling og ikke OL i Tokyo. Før OL i Paris neste år er det bestemt at K2 1000 meter blir K2 500 meter.

Det er for kort for brødrene til å hevde seg helt i toppen.

Drømmen om å ta OL-gull sammen er borte, nå er målet at en av dem skal sitte i kajakken i OL neste år.

Fakta Dette er OL-programmet i kajakk i Paris 2024: Kajakk foregår fra 6. til 10. august Single 1000 meter, menn (men’s)

Single 500 meter, damer (women’s)

Double 500 meter, menn/damer

Firer 500 meter menn/damer Vis mer

OSLO-GUTTER: Amund (t.v.) og Eivind Vold er fra Oslo, bor i Oslo og padler for Oslo Kajakklubb. VG møtte brødrene til intervju i Nydalen i Oslo.

Amunds største utfordring i kampen om en OL-plass kan bli å holde seg frisk. Det har vært en utfordring etter kreften. Han har redusert immunforsvar. I 2020 fikk ble han også smittet av corona.

– En forkjølelse eller luftveisinfeksjon kan sitte i ganske lenge, det har jeg vært litt fortvilet over. Jeg er ikke helt der jeg var dessverre, sier Amund.

Men han leverer stadig bedre. For fem år siden ble lillebror U23 verdensmester.

– Amund har et enormt potensiale, det viste han før han ble syk, sier Eivind.

Norge har stolte kajakktradisjoner. Norske utøvere leverte medaljer i alle OL fra 1992 til 2012. Knut Holmann til sammen tre OL-gull i 1996 og 2000, mens Eirik Verås Larsen tok OL-gull på K1 1000 meter i 2004 og 2012.

At bare én av brødrene kan komme til OL går ikke utover samholdet som brødre. De bor sammen, spiser middag sammen nesten hver dag, de har flere prosjekt de holder på med sammen og de trener en god del sammen.

– Skulle vi avgjort det mellom oss i dag, så virker det som om Eivind er best, sier Amund.

– Om det skulle vise seg at Amund har en bedre sjanse, så blir jeg bare glad på hans vegne. Det viktigste er at den beste kjører, sier Eivind.

PÅ FARTEN: Amund og Eivind Vold satser på VM-gull på K2 maraton senere i år.

De er enige om at det viktige er at det er en av dem som klarer å kvalifisere seg til OL.

VG møter dem på kafé i Nydalen. Det er sommer og på kafé velger de chai te og en kaffe som ikke smaker så mye kaffe. Mastergrad ved siden av idretten har ikke gjort dem til kaffedrikkere, men det har gjort dem fokuserte og gode til å prioritere tiden.

I fjor tok de VM-bronse på K2 maraton. I år er målet å gjøre det enda bedre.

Mens Amund er så nervøs at han nesten blir dårlig før konkurranser og har det vondt, så har Eivind fått et mer avslappet forhold til konkurranser etter at broren var syk.

– Idretten betyr ikke alt i verden lenger, så jeg vil si det er en god nervøsitet. Jeg gleder meg til konkurranser, sier Eivind.