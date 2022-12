Så mye tjente Norges største idrettsstjerner i 2021

Knappe 200 kroner skiller nummer én og to på inntektslisten over de største idrettsstjernene i 2021.

EKSTREMT TETT I TOPPEN: Mellom Magnus Carlsen (t.v.) og Karsten Warholm på toppen av listen er det under 200 kroner.

Hans Christian Boge-Fredriksen, VG

7. des. 2022

Det viser ligningstallene for 2021 som ble offentliggjort av Skatteetaten grytidlig onsdag morgen.

Listen er basert på VGs kåring av Norges hundre beste idrettsutøverne fra romjulen i 2021.

I 2020 var det seiler og Bama-eier Kristian Nergaard som toppet listen, men 60-åringen var ikke på VGs kåring over de hundre beste idrettsutøverne for 2021. Dermed er ikke Nergaards inntekt på 59,6 millioner kroner med i oversikten under, og i hans fravær er det ekstremt tett i toppen.

Til tross for et inntektsfall på omtrent 13 millioner kroner toppes listen av sjakkspiller Magnus Carlsen.

2021 var året der Magnus Carlsen skulle forsvare VM-tittelen i klassisk sjakk for første gang siden 2018, og klarte det etter en overlegen seier mot russiske Jan Nepomnjasjtsjij.

VM-tittelen ga 32-åringen omtrent 12 millioner kroner i premiepenger.

Friidrettsutøver Karsten Warholm løp på sin side inn til både verdensrekorder og OL-gull i 2021.

Først satte han verdensrekord på 400 meter hekk på Bislett i juli, før han forbedret den til vanvittige 45,94 sekunder i OL-finalen i august.

Warholm har hatt en inntektsvekst på snaue ti millioner fra 2020, og i 2021 hadde både han og Carlsen en inntekt på 17,98 millioner kroner.

Mellom Carlsen og Warholm skiller det bare 162 kroner i inntekt for 2021.