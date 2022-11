Britisk avis: FIFA vil tillate regnbuefarger på tribunen i Qatar

Det skriver den britiske avisen The Independent.

FANSEN FÅR BRUKE REGNBUEFARGER: To belgiske fans med regnbuefarger på skjortene sine under gårsdagens kamp mot Canada.

24. nov. 2022 16:04 Sist oppdatert nå nettopp

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har dermed snudd etter at flere fans har opplevd å bli stoppet for bruk av regnbuefarger i Qatar.

Ifølge avisen skal regnbuefarger være tillatt fra starten av den andre gruppespillsrunden i VM. Avisen skriver videre at FIFA har fått garantier om dette fra qatarske myndigheter. Torsdag er den siste dagen av 1. runde i fotball-VM.

Dermed vil det være tillatt med regnbuefarger på tribunen i kampen mellom Wales og Iran fredag klokken 11.

OMSTRIDT: Belgias utenriksminister (t.h) Hajda Lahbib brukte et regnbuefarget kapteinsbind da hun var vitne til Belgias seier over Canada - sammen med FIFA-president Gianni Infantino (t.v.).

Nasjonale fotballforbund skal ifølge avisen ha fått en bekreftelse på at fans som ønsker å bruke regnbuefarger ikke vil bli stoppet av sikkerhetsvakter.

Det har foreløpig ikke kommet noen endringer i VM-landets bruk av de regnbuefargede kapteinsbindene.

Ifølge FIFAs regler må kapteiner i sluttspill bære kapteinsbånd som er delt ut av FIFA.

Det har vært flere episoder i mesterskapet der supportere er blitt nektet adgang til stadionene på grunn av regnbuefarger. Årsaken er at fargene knyttes til LHBT+-miljøet, og i Qatar er homofili forbudt.

Venstre-leder Guri Melbye mener FIFAs beslutning er noe som «bare skulle mangle».

– Det viser at det nytter at land og organisasjoner går sammen for å presse på og fordømme holdninger som strider med menneskerettighetene, skriver Melby i en uttalelse til VG.

MELBY: – Jeg tror ingen kan slå seg på brystet og si at de har gjort nok når situasjonen er sånn som den er i Qatar, sa Guri Melby (V) til VG forrige uke.

– Når vi nå ser at det totale presset kan bli for stort for FIFA, betyr det bare at vi må fortsette enda mer. Jeg håper virkelig at spillerne og fotballagene der nede går kraftigere til verks framover slik at FIFA også kan snu og la regnbuefargene brukes av spillerne også. Sammen kan vi kjempe fram endring for det bedre, fortsetter Venstre-lederen.

I en VG-artikkel publisert den 17. november, refset Venstre-lederen FIFA-president Gianni Infantino. Samtidig tok hun selvkritikk for egen håndtering av verdensmesterskapet i Qatar.