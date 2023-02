Stjernetreff i rekord-show: – Er som en OL-finale

Norges EM-bronsevinner Pål Haugen Lillefosse (21) skal pushe superstjernen Armand Duplantis til verdensrekord – i et stivt priset stav-show på svenskens hjemmebane.

FORBRØDRING: Armand Duplantis ble europameter med 6,06 meter i München i august, Pål Haugen Lillefosse ble nummer tre med 5,75 meter.

01.02.2023 21:22

– Det er som en OL- eller VM-finale. Det er lagt opp til store prestasjoner og show, det er utsolgt og jeg tror det blir stort, sier Pål Haugen Lillefosse om stavstevnet «Mondo Classic 2023» innendørs i Uppsala torsdag.

Sveriges EM- VM- og OL-mester - samt verdensrekordholder - Armand «Mondo» Duplantis (23) er selvsagt konkurransens store trekkplaster.

Den er utsolgt, de fleste billettene i friidrettsarenaen IFU Arena koster 865 svenske kroner - inkludert en forventning om at Duplantis skal slette sin egen verdensrekord fra VM i Eugene i juli i fjor: 6,21 meter.

I et intervju med Aftonbladet vedgår Duplantis at «det er dyrt», men også at han ikke var klar over den stive billettprisen.

– Det er ikke så lett heller. Vi vil ha de beste stavhopperne i verden her, og de er proffer. De kommer ikke gratis. Vi vil ha en konkurranse i verdensklasse og de beste. Da må man betale, sier Armand Duplantis.

Startfeltet teller 11 hoppere, blant andre Pål Haugen Lillefosse.

– Det er dyrere enn en konsert. Men en billig pris for store idrettsutøvere, sier nordmannen og gliser.

Han og Armand Duplantis er gode venner utenfor konkurransearenaen. Lillefosse er imidlertid invitert fordi han er en god stavhopper. I august i fjor vant han EM-bronsemedaljen i München, bak nettopp Duplantis og tyske Bo Kanda Lita Baehre, som deltar i Uppsala torsdag.

Det gjør også amerikaneren Sam Kendricks. Pål Haugen Lillefosse slo begge da han gikk over 5,70 meter under et stevne i Düsseldorf sist søndag. Uppsala-stevnedeltager KC Lightfoot fra USA vant.

Pål Haugen Lillefosse og Sondre Guttormsens (ikke med i Uppsala) norske rekord er 5,86 meter, begge satt utendørs – henholdsvis i NM i Stjørdal og Diamond League-finale i Zürich forrige sesong.

Det beste innendørsresultatet til Lillefosse er 5,83 meter, satt i IFU Arena i Uppsala for ett år siden – etter at han et par dager tidligere hadde gått over 5,81 meter samme sted.

– Jeg er spent på hva det blir i år. Jeg har hatt en veldig bra treningsperiode i vinter, sier han.

Før inne-EM i Istanbul 2.-5. mars skal han delta i tre konkurranser etter rekordstevnet i Uppsala: Torun i Polen, nordisk mesterskap og NM.

PS! Torsdagens stavstevne vises direkte på svenske SVT.