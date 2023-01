Havnaa med brutal knockoutseier og tommelbrudd etter dristig plan

CHATEAU NEUF (VG) Kai Robin Havnaa (34) var avventende i to runder, men så smalt det voldsomt i tredje runde mot Hany Atiyo (39). Han tok sin 15. knockoutseier på 18. kamper.

forrige











fullskjerm neste OVER OG UT: Kai Robin Havnaa har nettopp slått ut Hany Atiyo i Chateau Neuf. 1 av 5 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG





28.01.2023 22:30 Oppdatert 28.01.2023 23:46

Atiyo måtte først ta telling en gang, og da egypteren kom seg på bena igjen gikk det bare sekunder før Havnaa traff med et voldsomt høyreslag som senket motstanderen og kampen var over.

Det kokte i arenaen, men jubelen ble også litt avventende ettersom Atiyo ble liggende lenge på kanvasen før han kom seg opp igjen. Men etter å ha fått legehjelp så alt ut til å være bra med 39-åringen.

Les også: Havnaa om motstanderen: – Motiverende at han ser så bra ut

Havnaa har nå vunnet alle sine 18 proffkamper, og han har håp om å bokse ny kamp i Arendal eller Kristiansand i løpet av noen få måneder.

– Det var brutalt, men så er det en brutal sport, sier Havnaa når han ser VGs opptak av knockoutseieren.

Havnaa merket godt at publikum ble utålmodige da han var svært lite aktiv i de to første rundene, men det var helt etter planen at han skulle ta det såpass rolig.

– Sammen med trenerne mine hadde vi planlagt at jeg skulle ta det helt rolig og vente på at han skulle bli uoppmerksom og være åpen for de tunge slagene mine. Den planen fungerte jo ganske bra, sier Havnaa.

– Men jeg hørte jo godt at publikum ikke var fornøyde da det var så rolig i starten, legger 34-åringen til.

Det som ikke var planen var at han i den samme sekvensen skulle skade den høyre tommelen.

– Jeg ble skadet da jeg slo ham ut. Jeg er 98 prosent sikker på at tommelen er brukket og det betyr to måneder ute. Det er alt annet enn ideelt, for jeg har ambisjoner om å gå en kamp mot enda tøffere motstand i Arendal eller Kristiansand så fort som mulig, sier Havnaa.

Se opptak av det VG+ Sport-sendte boksestevnet:

Bernard Angelo Torres imponerte også voldsomt med knockoutseier i siste runde mot Christian Avila fra Venezuela.

Alle de norske bokserne har vunnet i tur og orden lørdag kveld. Andreas Skarvold Iversen vant på poeng mot georgiske Sandri Tvauri, og Jamshid Nazari fulgte opp med poengseier mot danske Frank Madsen.

Les også: Proffbokser Andreas fikk HIV-sjokk få dager før debuten

Også Aleksander Martinsen gikk tiden ut mot georgiske Giorgi Kandelaki og vant på poeng.