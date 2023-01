Innrømmer forvirring i kaos-avslutningen – fikk ikke med seg advarselen

GDANSK/OSLO (VG) Norge rotet bort seieren i de siste sekundene av ordinær tid i VM-kvartfinalen mot Spania. Den avgjørende situasjonen skapte full forvirring blant de norske gutta.





25.01.2023 22:19 Oppdatert 25.01.2023 23:02

– Jeg har vært i lignende situasjoner tidligere, men jeg føler ikke at jeg er på åpent mål og kan gå rett på. Da vurderer jeg at det ikke er veldig passivt, og spiller ballen tilbake, er forklaringen til Bjørnsen da han møter VG og øvrig skrivende presse etter kampen.

Situasjonen han snakker om, er da Norge blir avblåst for passivt spill med 25–24-ledelse over Spania sekunder før slutt i ordinær tid.

Avgjørelsen gjorde at Spania rakk å utligne, før de etter fire ekstraomganger vant 35–34.

Bjørnsen, som følte seg som en syndebukk, er ikke alene i å være forvirret av situasjonen. Én av de som er mest skeptisk til avgjørelsen om å blåse for passiv, er Gøran Johannessen:

– Vi har muligheten på slutten, men så kommer det en avgjørelse som i mine øyne er kontroversiell. Det er utrolig vanskelig å tolke den regelen. Det blir helt avgjørende, sier han oppgitt til VG.

– Det er vel egentlig bare én pasning som går bakover. Armen til dommeren har ikke vært oppe, og jeg trodde egentlig armen måtte være oppe før det kan blåses, er forklaringen fra målvakt Torbjørn Bergerud.

Men de norske gutta ble faktisk advart. Begge dommerne var oppe med armen.

TV-bildene viser tydelig at allerede før Christian O'Sullivan mottok pasningen, som senere endte hos Bjørnsen, var dommerne oppe med forvarseltegnet for passivt spill.

Under punkt 7.12 i det internasjonale håndballforbundets regler står det følgende:

«Når dommerne oppfatter en tendens til passivt spill, vises forvarseltegnet(...) Hvis laget ikke endrer måte å angripe på etter at forvarseltegnet er vist, eller det ikke foretas skudd mot mål, kan det dømmes frikast mot laget som har ballen.»

VG presiserer at ingen av spillerne eller trenere ble presentert med de ovennevnte reglene eller video som viser at dommerne viste forvarseltegnet da intervjuene ble gjort etter kampslutt. Uttalelsen fra Bergerud tyder på at han ikke fikk med seg dommernes advarsler.

Fakta Dette er regelen for passivt spill Passivt spill 7.11 Det er ikke tillatt å holde ballen innen laget uten å gjøre noe synlig forsøk på angrep eller skudd på mål. Det er heller ikke lov til gjentatte ganger å forsinke eget lags avkast, frikast, innkast eller utkast. (se fortolkning nr. 4). Dette betraktes som passivt spill, som skal straffes med frikast imot det laget som er i besittelse av ballen, med mindre den passive tendensen opphører. (13.1a). Frikastet skal tas fra det stedet hvor ballen var da spillet ble avbrutt. 7.12 Når dommerne oppfatter en tendens til passivt spill, vises forvarseltegnet (dommertegn nr. 17). Dette gir laget med ballen en sjanse til å endre angrepsform for å unngå å miste ballen. Hvis laget ikke endrer måte å angripe på etter at forvarseltegnet er vist, eller det ikke foretas skudd mot mål, kan det dømmes frikast mot det laget som har ballen. Dersom det angripende laget ikke har avlevert skudd på mål etter maksimum 4 pasninger, dømmes det frikast mot dette laget. (13.1a, fortolkning 4, avsnitt d) Vis mer

En skuffet landslagssjef uttalte etter VM-exiten at han var stolt over innsatsen fra laget, og trakk frem en lignende situasjon som den som gjorde at Norge rotet bort seieren.

– Jeg så noe av det samme i Danmark for noen år siden, der man hadde noen få sekunder igjen, motstanderen åpner, og man ikke tar angrepsmuligheten. Jeg er ikke helt på reglene, men jeg tror det er noe sånn, innrømmer Jonas Wille.

Blant spillere på begge lag hersker også en viss usikkerhet om hvorvidt dommeravgjørelsen var riktig eller ikke.

– Vanskelig å si. Vi har 19 sekunder igjen og klarer å få passivt. Jeg synes ikke vi er så passive, men det kan godt hende de dømmer den riktig. Vi hadde sikkert syntes det hvis vi var det andre laget, men ja, det er tungt, er konklusjonen fra Christian O'Sullivan.

– Jeg tror de hadde en sjanse til å skyte, men jeg er ikke helt sikker på hva som skjedde. Kanskje de gjør en feil, tenker Spanias matchvinner Daniel Dujsjebajev.

Nå venter en hviledag for de norske gutta, før det fredag og søndag skal spille to plasseringskamper der man kan ende mellom 5. og 8. plass. Ungarn er første mostander fredag.