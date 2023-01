VM-kaos om Sverige slås ut: – Håpløst opplegg

KATOWICE (VG) Om Sverige taper sin kvartfinale mot Egypt torsdag, bryter det ut kaos i VM. Ingen kan sikkert si hvilken semifinale som skal spilles hvor. De norske spillerne reagerer.

SEIER NUMMER SEKS: Kristian Bjørnsen (til venstre) og Sebastian Barthold kunne feire Norges sjette seier i VM.

24.01.2023 07:11

Norge møter Spania i kvartfinalen og skal eventuelt opp mot vinneren av Danmark-Ungarn i semifinalen fredag. Men det er fortsatt uvisst hvor kampen skal spilles.

– Det høres rart ut. Litt spesielt, sier Christian O’Sullivan til VG etter seieren over Tyskland. Kapteinen følges opp av visekapteinen.

– Håpløst opplegg. Men vi får ikke gjort så mye med det. Nå møter vi Spania. Så får vi se hvor vi spiller, sier Kristian Bjørnsen.

– Spesielt for supportere så virker ikke dette som den mest smidige løsningen i verdenshistorie, sier landslagssjef Jonas Wille.

En semifinale skal spilles i Stockholm og en Gdansk. Sverige skal uansett spille Stockholm, men om svenskene taper sin kvartfinale onsdag er det et helt åpent hvilke av de to spillestedene som skal ha hvilken semifinale.

Fakta VM-kvartfinalene Stockholm: Danmark – Ungarn og Sverige – Egypt. Gdansk: Frankrike – Tyskland og Norge – Spania. Kvartfinalene spilles onsdag. Semifinalene fredag spilles mellom Danmark/Ungarn – Norge/Spania og Sverige/Egypt – Frankrike/Tyskland. Med tap i kvartfinalen skal Norge spille om 5. til 8. plass fredag og søndag. Vis mer

Ifølge Aftonbladet kommer ikke den offisielle beskjeden før etter at kvartfinalene er spilt onsdag kveld.

– IHF/TV tar alltid den offisielle beslutningen etter kvarten. Men det finnes en offisielt oppsett med reservasjoner i, sier den svenske VM-sjefen Krister Bergström.

IHF står for det internasjonale håndballforbundet.

– Om dette er korrekt er det helt sinnssykt. Jeg kan ikke forstå at man som seriøst forbund kan gjør det på denne måten, sier Viaplay-ekspert Ole Erevik til Aftonbladet.

Sverige er klare favoritter mot Egypt. Med seier over Spania blir Norge værende i Gdansk ved Østersjøen. En semifinale mot forhåndsfavoritt Danmark er sannsynlig.

– Det optimale hadde vært å vite alt fra A til Å. Men det blir som det blir. Så skal vi lage et så godt praktisk opplegg for den ruten det blir, sier landslagssjef Jonas Wille.

Han engasjerer seg minst mulig i saken. Wille har nok med å forberede Norge til en ny VM-kvartfinale mot Spania. For to år siden ble et solid tap 31–26 for spanjolene i nettopp kvartfinalen.

TAR DET ROLIG: Jonas Wille lar seg ikke hisse opp av et usikkert VM-oppsett.

Før onsdagens batalje ved Østersjøen har Spania fått en dag mer hvile enn Norge. Søndag tapte de sin første kamp i VM: 28–26 for Frankrike.

– Jeg kommer aldri til skylde på det om vi ryker ut, sier Jonas Wille.

Han smilte bredt etter seieren over Tyskland. Norge fikk hvilt spillere i deler av kampen samtidig som Norge vant sin sjette strake seier i VM.

Det gikk rett og slett helt etter oppskriften.

– Planen var at begge kantspillerne og keeperne skulle bytte til pause. De aller fleste spilte sånn cirka fifty-fifty i dag, sier ha fornøyd og skryter av spillernes moral mot slutten av den dramatiske gruppefinalen.

Nå venter en reisedag for Norge. De flyr til Gdansk tirsdag formiddag.

– Mat og søvn blir viktig for oss. Vi skal dra relativt tidlig, men har lagt opp til at spillerne kan sove 3–4 timer før vi begynner å mase om taktikk og sånn, sier Jonas Wille.

PS: Kvartfinalen mot Spania onsdag spilles 18.00 og sendes på TV 3 og Viaplay.