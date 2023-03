Kari Brattset Dale klar for comeback: – Tålmodighetsprøve

Hun fikk problemer med bekkenet før og etter graviditeten. Men nå er Kari Brattset Dale (32) klar for comeback. Etter 11 måneder uten håndball.

NILS OG MAMMA: Kari Brattset Dale med sønnen Nils på kamp i Györ.

VG

15.03.2023 05:04

Hun ble mamma til Nils 1. november, men veien tilbake til banen har vært lang for landslagets og Györs prisbelønte nøkkelspiller. Fredag spiller hun mest sannsynlig sin første kamp etter å ha blitt mamma.

– Det har vært en tålmodighetsprøve. Hodet har vært klart for å gjøre mer, men kroppen sier at du må ta det litt sakte. Det har vært det mest utfordrende ikke å starte for tidlig, sier hun til VG.

Brattset Dale har brukt tid på å komme tilbake etter bekkenleddsmerter – også kalt bekkenløsning – i svangerskapet. Ifølge Norsk Helseinformatikk rammes mer enn 15 prosent av alle gravide i Norge.

– Jeg hadde plager med bekkenet i graviditeten og etterpå. Det er ikke så rart at det har tatt litt tid når man har hatt litt smerter og plager i mange måneder. Det tar tid å bli kvitt det, sier hun.

Kari Brattset Dale spilte sin siste håndballkamp 14. april i fjor. I slutten av måneden kom nyheten om graviditeten.

– Jeg har gått siden mai i fjor uten å kunne løpe eller gjøre noen brå bevegelser sideveis. Det har vært en tilvenning. Både for å bli kvitt smerter og for å bli vant til belastningen ved å spille håndball igjen. Det har tatt tid, men nå begynner det virkelig å nærme seg, sier hun.

FAMILIEN: Kari Brattset Dale med ektemannen Kristian og sønnen Nils.

Nils har for lengst sett sin første håndballkamp på mammas fang. Iført Györ-drakt og øreklokker har babyen besøkt hjemmebanen Audi Arena.

– Han er en fin fyr, smiler hun.

– Det har vært veldig koselig å få barn. Jeg er veldig glad for å være mamma. Det er helt strålende, legger hun til.

Men dagene for Kari og ektemannen Kristian er naturligvis endret etter at det har kommet en ny «daglig leder» i familien.

– På en måte rart, men veldig, veldig koselig. Jeg har fått en ny hverdag. Jeg har vært vant til å hensyn til meg og sove masse. Nå er det en liten krabat som krever sitt. Han gir masse, masse glede, men også mindre søvn. Det er nye utfordringer og nye gleder, beskriver hun.

Fakta Kari Brattset Dale Født: 15. februar 1991 i Fredrikstad. Klubb: Györ. Tidligere klubber: Vipers, Glassverket, Fredrikstad, Sarpsborg og Tune. Landskamper: 102 (274 mål). Meritter: VM-gull, EM-gull, VM-sølv og OL-bronse med Norge. Seier i Champions League, to seriegull og to cupgull med Györ. Serie-, cup- og sluttspillvinner med Vipers. Utmerkelser: Most Valuable Player (VM 2021), beste forsvarsspiller (Champions League 2021/22), årets strekspiller i verden (Handball Planet 2019), årets spiller og fire ganger årets strekspiller i norsk liga. Vis mer

Hun er nå inne i sin tredje uke med håndballtrening etter den lange opptreningsperioden.

– Jeg har tatt hensyn for ikke å trappe opp for fort, sier hun og forteller at hun i forrige uke sto over en av håndballøktene til Györ.

Det var ikke aktuelt å spille seriekamp sist helg, men fredag kommer hun sannsynligvis tilbake på banen mot bunnlaget Neka i den ungarske i ligaen

– Hvis alt går bra så kan jeg spille kamp igjen da. Det er planen, sier Brattset Dale.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i komme i gang. Jeg er litt utålmodig nå. Jeg skulle gjerne spilt litt før, gjentar hun.

HELT SJEF: Kari Brattset Dale scorer ett av sine fem mål i VM-finalen mot Frankrike i 2021. Hun scoret på alle sine 17 siste skudd på vei mot gullet.

Også Camilla Herrem og Sanna Solberg-Isaksen har fått barn den siste tiden. Mens Veronica Kristiansen og Silje Solberg-Østhassel venter sin førstefødte i løpet av sommeren.

Norge spilte åpningskampen i EM bare fire dager etter hun hadde født sist høst. Hun håper å være tilbake når håndballjentene spiller VM i desember.

– Ambisjonene mine er de samme som før. Jeg har veldig lyst til å jobbe meg tilbake på landslaget og forhåpentligvis få med meg noen mesterskap og et OL til. Jeg har merket at jeg har savnet håndballen veldig. Motivasjonen har bare blitt større, beskriver hun.

Kari Brattset Dale ble kåret til mesterskapets beste spiller under VM i 2021.

– Det ga mersmak. VM var veldig, veldig gøy, sier hun.

Nå håper hun bidra til at sesongen blir en suksess for Györ. Den handler om avslutningen av Champions League og ikke minst den ungarske ligaen. Allerede 1. april venter arvefienden FTC i en avgjørende kamp om seriegullet.

– Jeg vet jo ikke hvor fort jeg tar nivået. Det kommer nok til å ta litt tid. Men jeg skal bidra med det jeg kan, lover Kari Brattset Dale.