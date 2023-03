Skitalentet kjente på et stort press – nå går guttedrømmen i oppfyllelse

Einar Hedegart reiser hjem fra Kasakhstan med to sølv og et gull. Inderøyningen blir belønnet med verdenscupdebut i Holmenkollen etter VM-suksessen.

Med blinkene på standplass i bakgrunn, kan Einar Hedegart fra Inderøy koste på seg et lurt lite glis etter VM-suksessen i Kasakhstan.

13.03.2023 17:14 Oppdatert 13.03.2023 17:33

– Det har gått over all forventning. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle bli Norges beste herreløper i et VM. Det var et hårete mål jeg hadde, men jeg så ikke på det som veldig realistisk.

Det sier skiskyttertalentet Einar Hedegart fra Inderøy.

