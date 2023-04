Trønderen senket Molde: – Deilig

Vegard Erlien varmet opp med RBK-kamp før han selv senket Molde i serieåpningen.

Trønderen Vegard Erlien kunne juble etter å ha scoret sitt første Eliteserie-mål for Tromsø.

11.04.2023 18:54

– Jeg regner med at det var mange i Trøndelag som var fornøyd over at det nettopp var en trønder som senket dem.

Mandag var en god dag for Vegard Erlien. Endelig var han tilbake i Eliteserien, fire år etter at han var der med Ranheim.