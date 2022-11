Serie A tilbake på VG+ Sport – endelig på norske skjermer

Den italienske toppdivisjonen Serie A har manglet et hjem på norske TV-skjermer denne sesongen. Nå blir stjerner som Leo Skiri Østigård, José Mourinho og Olivier Giroud igjen å se på VG+ Sport.

LA DOLCE VITA: Serie A er hjem for stjerner som Leo Skiri Østigård, José Mourinho og Olivier Giroud. Nå kommer de på en TV-skjerm nær deg.

VG-sporten, VG

8. nov. 2022 17:01 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Vi er veldig glade for at Serie A arrow-outward-link er tilbake på VG+ Sport. Med rekordmange nordmenn, og noen av verdens mest spennende, unge spillere, ser vi virkelig frem til de neste to sesongene, sier Aslân Farshchian, rettighetssjef i VG.

Allerede fra tirsdag kveld vil det være mulig å se det ypperste fra italiensk fotball på VG+ Sport, når Serie A igjen er kommer på norske skjermer. Klokken 18.30 spiller Østigårds serieledende Napoli mot Empoli arrow-outward-link , mens regjerende mester Milan møter Cremonese arrow-outward-link 20.45. Begge kampene ser du direkte som abonnent.

Det er både stjerner og nordmenn i fleng: Leo Skiri Østigård arrow-outward-link , Emil Bohinen arrow-outward-link , Emil Konradsen Ceïde arrow-outward-link , Kristian Thorstvedt arrow-outward-link og Erik Botheim arrow-outward-link er blant spillerne med norsk pass i den italienske toppdivisjonen.

– Med en rekke spennende og landslagsaktuelle spillere for både nåtid og fremtid i spill for og mot noen av verdens største og mest tradisjonsrike klubber, ispedd følelsene og den semi-kontrollerte galskapen denne ligaen tilbyr, så har vi en herlig underholdningsmeny i vente, sier VG-sportens Vegard Aulstad, som har kommentert flere av de største kampene på VG+ Sport.

Serie A-avtalen gjelder altså inneværende sesong og neste – og føyer seg inn i en rekke spennende rettigheter på VG+ Sport fremover. I vinter kan du blant annet se NBA arrow-outward-link , NFL arrow-outward-link og Super Bowl, samt topplagene i Italia og Spania i cup og supercup.

VG+ Sport viste også andre halvdel av forrige sesong, da AC Milan snøt byrival Inter for tittelen i en uhyre dramatisk sesonginnspurt.

Inneværende sesong ser ikke ut til å bli mindre spennende: Ubeseirede Napoli, med Østigård på laget, har fått en luke ned til et kobbel med jakthunder. Juventus, Milan, Roma, Inter, Lazio og Atalanta er alle i kampen om å holde følge med Luciano Spallettis sør-italienere.