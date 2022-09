Casper Ruud til finalen i US Open: – Litt surrealistisk

(Casper Ruud-Karen Khatsjanov 7–6, 6–2, 5–7, 6–2) Casper Ruud (23) er klar for sin andre Grand Slam-finale i karrieren etter å ha slått Karen Khatsjanov (26) i semifinalen av US Open. I natt kan han også bli verdensener.

10. sep. 2022 00:14 Sist oppdatert 37 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Finalen spilles søndag kveld. Motstander i finalen blir enten Carlos Alcaraz eller Frances Tiafoe. De møtes i natt.

I kvartfinalen trengte Ruud bare tre sett på å vinne. I semifinalen måtte han ha fire sett og tre timer.

Han spilte finalen i French Open i juni - men tapte da i tre strake sett mot Rafael Nadal. Den turneringen gikk på grus, denne gang er det såkalt hardcourt i New York.

– Dette er vanskelig å beskrive. Etter Roland Garros-finalen hadde jeg en ekstremt bra følelse, men samtidig tenkte jeg at det kanskje aldri kommer igjen. Og så står jeg her igjen noen få måneder senere. Det er litt surrealistisk, sier Ruud i et intervju med Mats Wilander vist på Discovery+.

Han er nå enda nærmere å bli verdensener. Bare tre skandinaviske menn har klart det før: Björn Borg, Mats Wilander og Stefan Edberg. Om Carlos Alcaraz ikke vinner sin semifinale i natt, er det allerede klart at Ruud blir nummer én. Før den andre semifinalen toppet han liverankingen.

– Det var nok en stor kamp fra meg. Det var litt nerver. Husk at dette var trolig den største kampen i karrieren for oss begge, sier Ruud i arenaintervjuet.

Når intervjueren påstår at nervene ikke var synlige, svarer Ruud:

– Jeg tar noen dype pust og tenker at det ikke er så viktig. At det ikke er verdens ende ...

På tribunen jublet pappa Christian, mamma Lele, søster Caroline og kjæresten Maria sammen med resten av Team Ruud.

Blant alle kjendisene som fulgte Ruuds vei til finalen fra tribuneplass var Jon Bon Jovi, Alec Baldwin og NHL-legenden Henrik Lundqvist.

NORSK TENNISHELT: Casper Ruud feirer et poeng i fredagens semifinale.

– Jeg er helt skjelven. Casper briljerer på de store kampene, sier Dorthea Faa Hviding i Discovery+-studio.

Det var en drømmestart for Ruud, som brøt russerens første servegame. Men russeren slo tilbake, og spillerne fulgte hverandre til 3–3. Da brøt Khatsjanov igjen og ledet 4–3 - før nordmannen brøt tilbake til 4–4. Han servet i ledelse 5–4, men det endte 6–6 i et sett spillerne brøt hverandre to ganger hver.

Ruud vant tiebreak etter en vanvittig ballveksling om den siste settballen. Det var 55 slag på ballen - turneringens lengste duell.

– Dette er kjempeviktig mentalt, for denne kampen blir jevn, sier Dorthea Faa Hviding i Discovery+-studio.

I andre sett brøt Ruud allerede på 1–1 og igjen på 3–1, slik at han ledet 4–1.

– Nå styrer Casper showet, fastslår Discovery+-kommentator Svein-Espen L. Olsen.

Og nordmannen vant andre sett med 6–2. Russeren så ut til å være sliten.

Men Khatsjanov spilte bra i tredje sett og holdt servegamene sine. På 6–5 til russeren klarte han for første gang i settet å bryte - og det var nok til at Ruud tapte det tredje settet.

FULGTE RUUD: Jon Bon Jovi var blant mange kjendiser på tribunen i New York fredag kveld.

Det fjerde settet startet med at Casper Ruud brøt på 1–1. Nordmannen brøt nok en gang på 3–1 og han vant til slutt settet med 6–2.

I kvartfinalen imponerte Ruud med å vinne i tre strake sett mot italieneren Matteo Berrettini. Nordmannen spilte Ruud spilte først av de fire i semifinalen og fikk dermed litt ekstra hvile før møtet med Khatsjanov, som overraskende slo Nick Kyrgios 3-2 i sett etter tre timer og 39 minutter natt til onsdag norsk tid.

Ruud og Khatsjanov har møttes bare én gang tidligere - i roma i 2020. Den gang vant nordmannen 2–1 i sett i en ATP 1000-turnering.