RBK-talent lånes ut til Obosligaen

Marius Broholm er på vei til Kristiansund.

Marius Broholm er i ferd med å bli lånt ut.





13.05.2023 13:00 Oppdatert 13.05.2023 13:24

Nettavisen melder lørdag formiddag at Marius Broholm nærmer seg et utlån til Kristiansund. Adresseavisen sitter på de samme opplysningene.

18-åringen vil bli utlånt på den nasjonale utlånskvoten, som gjør at unge spillere kan lånes ut over kortere perioder. Slik Adresseavisen forstår det varer låneavtalen i første omgang et par måneder.