Krangelen løst: Andreas Horst Haugseng får spille mot Elverum

Nærbø kommer til å bruke Andreas Horst Haugseng i sluttspillsemifinalen lørdag. Klubbene er komme til enighet.

05.05.2023 17:10

24-åringen gikk tilbake til Nærbø etter et kort opphold i Elverum sist høst. Ifølge Østlendingen hadde klubbene en avtale om at Nærbø måtte betale en halv million kroner for å bruke bakspilleren i kamp mot Elverum.

– Pest eller kolera, sa Nærbø-leder Trond Knutsen til VG torsdag.

Norges Håndballforbund reagerer på avtalen. Leder i konkurranseavdeling i NHF bekrefter over for VG at klubbene ville blitt meldt til påtalenemnda om en slik avtale hadde blitt gjennomført.

– Det strider med vårt regelverk og våre verdier, sier Stig Quille.

Men fredag sendte klubbene ut en felles pressemelding der de mener å ha funnet en løsning på saken, som «av NHF blitt vurdert til å være innenfor NHF sitt regelverk».

Ifølge Stavanger Aftenblad har Haugseng scoret 34 mål og levert 53 assists på åtte seriekamper etter at han kom hjem fra Elverum.

Semifinalene spilles best av fem kamper. Kolstad og Runar møtes i den andre semifinalen. Første kamp spilles i Trondheim fredag kveld.