Pelés grav åpnet for publikum

Seks måneder etter at Pelé døde av kreft, ble den forgylte graven hans mandag endelig åpnet for publikum.





16.05.2023 08:03

Pelé, som ble 82 år gammel, døde 29. desember etter lang tids kreftsykdom. Han regnes av mange som den aller største fotballspilleren gjennom tidende.

Han ble stedt til hvile i det 14 etasjes høye mausoleet i det økumeniske minnestedet i Santos. Gravstedet er å finne i Guinness rekordbok som det høyeste i verden.

Pelé-fans ble møtt av to gullstatuer i full størrelse i det 200 kvadratmeter store rommet som huser fotballspillerens kiste.

– Det var over all forventning. Det er et nydelig sted. Jeg håper mange turister vil komme hit for å lære mer om Pelés historie, sa Ronaldo Rodrigues, som sto først i køen da gravstedet ble åpnet mandag.

LEGENDE: Pelé blir regnet som en av fotballens største gjennom tidene.

Blant de fremmøtte var også Pelés sønn Edinho. Han sa til reportere at familien fortsatt sørger over farens død.

– Men vi er også veldig stolte og glade over all omtanke vi har fått, sa en rørt Edinho.

Edson Arantes do Nascimento – senere bare kjent som Pelé – er den eneste som har vunnet VM-sluttspillet tre ganger (1958, 1962 og 1970). Han scoret 1281 mål i sin mer enn 20 år lange karriere for Santos, New York Cosmos og det brasilianske landslaget.