Klaveness: Fotballtinget kan stoppe sluttspillet «i tolvte time»

En seriekomité skal vurdere hele sluttspillordningen i norsk fotball.

Fotballpresident Lise Klaveness på pressemøtet i Trondheim onsdag.

12. okt. 2022 14:25 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter fotballpresident Lise Klaveness overfor Adresseavisen.

– Ja, absolutt. Den delen må jobbes raskt med, men det er god nok tid. Det er ikke så avansert spørsmål, det. For komitéen har ingen føringer på det. Den eneste føringen de har er at forslagene skal bygge opp under Espelund-rapporten og det forbundsstyret vedtok, og det er å gjøre Toppserien mer konkurransedyktig, sier hun.