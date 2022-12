Ny smell for «Super League» – UEFA får medhold i EU-domstol

UEFA har fått full støtte av EU-domstolen i at nye konkurranser må godkjennes av dem først. Enkelte klubbers drøm om «Super League» ser derfor ut til å rakne.

Magnus Helle, VG

15. des. 2022 10:35 Sist oppdatert nå nettopp

– FIFA og UEFAs regler som krever at nye konkurranser må godkjennes på forhånd, er i samsvar med EU-konkurransereglene, sier rådgiver Athanasios Rantos ved EU-domstolen i en utkallelse.

Nyheten om at flere av Europas største klubber ville danne en egen «Super League» rystet fotballverdenen.

Da nyheten om ligaen sprakk reagerte UEFA kraftig. UEFA og FIFA har nå fått medhold i saken.

– Reglene til fotballorganisasjonene UEFA og FIFA som gir dem retten til å hindre klubber i å bli med i en opprørsliga og straffe spillere som gjør det, er i samsvar med EU-konkurranseregler, sa en rådgiver for Europas høyeste domstol torsdag.

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Inter Milan, Juventus, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid var klubbene som startet planene.

Supporterne til klubbene protesterte og alle klubbene, bortsett fra Juventus, Barcelona og Real Madrid trakk seg fra planene kun få dager etter.

UEFA opprettet i mai sak mot de tre klubbene på grunn av «et potensielt brudd på UEFAs juridiske rammer».

Et flertall av dommerne i EU-domstolen har torsdag kommet frem til at UEFA ikke driver et urettferdig monopol ved å true om å straffe klubbene som vil lage konkurranser uten autorisasjon.