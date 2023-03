Stortingspolitiker reagerer: Kjøll forsvarer millionsalg til spillbransjen

Berit Kjøll (67) omfavner idrettens inntekter fra internasjonale spillselskap. Men Norsk Tipping varsler diskusjoner i fremtidige forhandlinger med Norges Fotballforbund

01.03.2023 11:03

VG avslørte forrige helg hvordan norske særforbund har solgt såkalte «betting rights» til internasjonale mellommenn. Disse selger rettighetene videre til internasjonale spillselskaper.

På den måten tjener norsk idrett millioner, i bytte mot at spillselsapene får vise norsk idrett på sine nettsider.

De samme spillselskapene er gjentatte ganger omtalt som kyniske av norske idrettsledere.

– Salg av rettighetene til norsk fotball er åpenbart et tema som interesserer oss, og spørsmål om rettigheter som har verdi for bettingbransjen vil sikkert bli tema neste gang vår avtale med fotballen skal på bordet, sier kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping.

Det er Norges Fotballforbund, Norges Ishockeyforbnd og Norges volleyballforbund som har solgt sine rettigheter til spillindustrien. De vet ikke hvilke spillselskaper som viser idretten deres, men hevder at selskapene må geoblokke for visning i Norge.

Det betyr at man ikke kan se norsk idrett på spillselskapenes nettsider dersom man befinner seg på norsk jord.

Idrettspresident Berit Kjøll forsvarer salg av rettigheter til spillbransjen, gjennom mellommenn:

– Avtalene som er inngått fra norsk idrett skjer i et lovlig og regulert marked utenfor Norge og understøtter ikke uregulerte spillselskapers mulighet til å tilby pengespill i Norge. Dette er lovlig virksomhet og avtaler som ikke støter mot den norske pengespill-lovgivningen, skriver hun i en epost til VG, formidlet av NIFs kommunikasjonsavdeling.

STUSSER: Stortingsrepresentant for Frp, Silje Hjemdal.

Kjøll sier hun støtter spillmonopolet og at geoblokkingen hos de utenlandske spillselskapene styrker den norske modellen.

Men mange har reagert på opplysningene som kom frem i VGs artikkel.

På Stortinget sitter Frp-politiker Silje Hjemdal. Hun vil åpne opp for utenlandske spillselskaper i Norge. Hjemdal kaller lesningen for «interessant» og sier at «dobbeltmoral er også moral».

– Jeg undrer meg over hvorfor en del av dem som er så kritisk til Frps løsning om en lisensmodell likevel synes å mene at penger fra de samme aktørene er kjekt å ha så lenge man kan gjemme seg bak en fiffig måte å gjøre det på. Derfor kunne det vært interessant å vite hvor mye penger disse faktisk får som følge av at aktører de tidligere har omtalt som kyniske bidrar til idrettsfellesskapet, sier hun

Norges fotballforbund og Norges ishockeyforbund ønsker ikke å fortelle VG hvor mye penger de tjener ved å selge «betting rights» til den utenlandske spillbransjen.

Silje Hjemdal understreker at hun synes praksisen som enkelte norske særforbund har lagt seg på er grei. Men hun sier også at VGs sak viser at det norske spillmonopolet er avlegs og modent for revidering.

For samtidig som idrettslederne hevder å støtte monopolet til Norsk Tipping, så bygger flere særforbund nå porteføljene til selskapets konkurrenter i utlandet.

– Det fremstår egentlig som litt uklart hva ulike aktører nå egentlig mener. Det håper jeg kan være starten på en mer seriøs lisensdebatt også i Norge, sier Hjemdal.

VG fortalte i helgen hvordan Toppserie-klubben Avaldsnes møtte kraftig motbør da de inngitt en avtale med Betsson for to år siden. Avtalen var innordnet slik at den kun skulle rette seg mot aktivitet i utlandet.

IDRETTSTOPP: NIF-president Berit Kjøll forsvarer løsningen som tre særforbund har valgt.

Tidligere styreleder Asle Skjæstad brukte ordet dobbeltmoral om salget av betting rights til utlandet denne helgen.

Han er heller ikke imponert over idrettspresident Berit Kjøll sin forklaring i denne saken:

– Her prøver Idrettsforbundet og Kjøll å vri seg unna og argumentere med at det er greit at de selger rettigheter for det er noe annet enn det Avaldsnes gjorde. Avaldsnes sin avtale var knyttet til internasjonale aktiviteter slik at avtalen ikke var ulovlig på daværende tidspunkt, sier han.

UTFORDRES: Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Berit Kjøll mener på sin side at Avaldsnes sin avtale med Betsson ikke kan sammenliknes med det flere av særforbundene i norsk idrett nå gjør:

– En norsk klubbs ønske om direkte samarbeid med og synliggjøring av et utenlandsk spillselskap, som ulovlig annonserte dette på sine mediekanaler i Norge, kan ikke sammenlignes med å tilby data og signaler i et lovlig og regulert marked utenfor Norge som ikke kan nå det norske markedet, skriver hun i en e-post som er videreformidlet av kommunikasjonsapparatet i NIF.

På Stortinget oppfordrer Silje Hjemdal (Frp) kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) om å komme på banen:

– Jeg registrerer at kulturministeren som jeg har hatt mange diskusjoner med angående spillpolitikk er helt taus. Det skal bli meget interessant å lese hennes kommentarer til dette når hun en gang entrer banen.