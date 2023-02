Får privatflyhjelp av Røkke

Astrid Øyre Slind reiser rett fra VM-tremila neste helg til Vasaloppet i Sverige.

Astrid Øyre Slind kan glise for VM-bronse og Røkke-hjelp.

25.02.2023 16:32 Oppdatert 25.02.2023 16:53

PLANICA: – Det er et av Kjell Inge Røkkes privatfly som henter Astrid. Fire sponsorer tar regninga i et spleiselag. De reiser ned for å se henne i aksjon på tremila, før de tar henne med hjem igjen.

Det sier Team Aker Dæhlie-sjef Knut Nystad til Adresseavisen.

