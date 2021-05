Reistad sendte Vipers til CL-finalen: – Hun er helt fantastisk

(Vipers -CSKA Moskva 33–30) Anført av Henny Reistads 10 scoringer er Vipers klare for sin første finale i Champions League. En svært problematisk sesong avsluttes med finale mot Brest søndag.

29. mai 2021 19:30 Sist oppdatert nå nettopp

Kristiansand-klubben har hatt det tøft i pandemien og spilte sin 11. strake Champions League-kamp ute av Norge. Finalen i Budapest blir Reistads siste etter tre år i klubben.

– Det har vært turbulent, men vi har stått veldig godt i det, sier Henny Reistad til V 4 etter kampen. Nå venter Bretagne-klubben i hennes alle siste Vipers-opptreden.

– Hvorfor ikke gå hele veien, sier norsk håndballs nye diamant.

– Det hadde betydd alt å vinne finalen. Bare å tenke på at vi har muligheten er helt utrolig, sier Henny Reistad. Som nener at CSKA-forsvaret passet henne veldig bra.

I det neste døgnet Reistad helt sikkert tema nummer en for Brest-trener Laurent Bezeau.

– Jeg synes hun er helt fantastisk. Det er så eksplosivt. Det er venstre-høyre og så pang gjennom. Hun produserer masse for laget sitt og det kommer hun til å gjøre for Esbjerg i den danske ligaen også, sa Viasat-ekspert Gunnar Pettersen halvveis.

– Angrepsmessig har hun egentlig alt, sier trener Ole Gustav Gjekstad og kaller henne «helt uvurderlig».

22-åringen fra Bærum satte tonen allerede i det første angrepet. Ballen smalt stang inn bak en sjanseløs Anna Sedojkina.

Reistad-melodien fortsatte. Etter 18 jevne minutter slo Vipers på turboen. Klubben har neppe spilt bedre enn de siste 12 minuttene av 1. omgang. Reistad førte an med seks mektige scoringer før pause.

Marta Tomac (4 mål), Emilie Hegh Arntzen (3 mål) og Heidi Løke (2 mål + 2 skaffede straffer) fulgte opp. I forsvar tok Hanna Yttereng kommandoen med kloke plasseringen og sviende taklinger.

Også målvakt Katrine Lunde var et klart hakk bedre enn CSKA-keeperne.

– Henny er god, sa Gjekstad som et understatement halvveis.

– Vi har all grunn til å være fornøyd, sa han. Gjekstad ledet Larvik sist gang et norsk lag var i Champions League-finalen. Det ble tap for Budcnost i 2015. Men sandefjordingen var også på benken da Larvik for 10 år siden vant den foreløpig eneste norske triumfen i den gjeveste europacupen.

STERK KAMP: Marta Tomac leverte sterke prestasjoner i Budapest. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Henny Reistad startet 2. omgang på samme måte. Spilt opp av Marta Tomac gikk hun himmelhøyt og satte inn 19–12.

Nora Mørk hadde en – til henne å være – en svak første omgang med en straffescoring og tre feil. Men etter pause kom en vridd fulltreffer rett i mål. Hun fulgte opp med straffe av klasse og Vipers ledet med åtte mål.

Det fortsatte ikke like bra med nye feil fra Mørk. Da var Katrine Lunde god å ha.

41-åringen gjorde fire strake redninger. Og leverte 15 totalt.

Men et kvarter før slutt var Vipers-ledelsen redusert til tre mål.

Da kalte Gjekstad laget sammen i en time out. Han gjorde justeringer i angrepsspillet. Treneren fikk umiddelbart svar med en Heidi Løke-scoring. Reistad satte inn sitt niende i overtall rett etterpå.

– (Isabelle) Gulldén og (Nerea) Pena skal få litt av en jobb med å erstatte den jenta, meldte Pettersen med henvisning til den svenske finalemotstanderen og den spanske veteranen som ankommer Sørlandet i sommer.

Henny Reistad dominerte ikke like mye mot slutten. Hun noterte seg for en spektakulær feil. Men klinte inn sitt 10. mål tre minutter før slutt.

Så kunne jubelen slippes løs.

