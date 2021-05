Bekymret Raja blir utfordret av fire trøndere

Fire idrettsledere i Trøndelag utfordrer idrettsminister Abid Raja (V). Slik svarer ministeren på åtte spørsmål om breddeidretten.

Idrettsminister Abid Raja (V) har blitt utfordret av fire idrettsledere, og har nå svart på samtlige åtte spørsmål fra dem. Foto: Lise Åserud/NTB

6 minutter siden

Denne uka uttalte assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet, at Norge er i rute for gjenåpning. Regjeringen har varslet at neste trinn i gjenåpningen forhåpentligvis kan skje i siste halvdel av mai.

Men selv om gjenåpningen er i gang, opplever idretten en hverdag som fortsatt er langt unna normalen.