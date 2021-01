Ryder Cup-kapteinen: – Jeg trenger spillere som Viktor

Denne uken starter igjen den europeiske kvalifiseringen til Ryder Cup, den prestisjetunge duellen mellom Europa og USA. Viktor Hovland (23) har meget gode muligheter til å kvalifisere seg som den første nordmannen noensinne.

I VERDENSTOPPEN: Med to seirer på PGA-touren i 2020, etablerte Viktor Hovland seg blant verdens beste golfspillere. Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

7. jan. 2021 20:20 Sist oppdatert 12 minutter siden

– Han er blant de beste europeiske spillerne nå. Hvis han klarer å beholde formen – og vi ser ingen grunn til at han ikke skal gjøre det – så er han ikke bare en spiller som kommer seg på laget, men han vil være en spiller som spiller fem kamper i løpet av uka, sier Europas Ryder Cup-kaptein Pádraig Harrington til VG.

I Ryder Cup, som i høst spilles fra 24. til 26. september, spilles det åtte lagkamper både fredag og lørdag, hvor en spiller maksimalt kan delta i fire kamper, og deretter er alle med i de avsluttende singlekampene søndag. Harrington mener altså at Hovland kan komme til å være med på alt.

– Jeg trenger spillere som Viktor. Han er blant våre beste spillere, og jeg vil trenge både entusiasmen hans som en debutant og spillet hans på golfbanen, fortsetter Harrington.

Hovlands har spilt seg opp til 14. plass på verdensrankingen. Når han denne helgen er med i Sentry Tournament of Champions på Hawaii, får han også muligheten til å nærme seg en sikker plass på Ryder Cup-laget, etter at rankingene har vært fryst i ti måneder på grunn av coronaviruset.

RYDER CUP-JUBEL: Det europeiske laget feirer seieren over USA i den forrige Ryder Cup-utgaven, i Frankrike høsten 2018. Fra venstre Paul Casey (England), Sergio Garcia (Spania), den danske kapteinen Thomas Bjørn og nordirske Rory McIlroy. Foto: CARL RECINE / X03807

Kvalifiseringsperioden startet med BMW PGA Championship høsten 2019. Der gikk Harrington sammen med Hovland.

– Jeg nøt å være sammen med ham. Han ser ut til å kunne være en veldig fin fyr å ha med på et lag. Han er en glad, han smiler mye og han tar med seg stor entusiasme inn i laget, sier Harrington.

Fakta Ryder Cup Lagkonkurranse mellom USA og Europa. Spilt for første gang i 1927 – den gang USA mot Storbritannia. Irske spillere deltok for første gang i 1953 og siden 1979 ble også resten av Europa inkludert. Spilles over tre dager – i 2021 fra 24. til 26. september. Lagene møtes i matchspill. De to første dagene i fourball og foursome, mens det avsluttes med singlekamper. Europas lag velges ut ifra to rankinger. De fire spillerne med flest poeng i Race to Dubai – Europatourens sammenlagtliste – er direkte kvalifisert. De fem spillerne som har spilt inn flest verdensrankingpoeng utover de fire spillerne som allerede er kvalifisert, er også direkte kvalifisert. De siste tre spillerne blir valgt av kapteinen, i år Pádraig Harrington. Vis mer

Hovland er for øyeblikket på en 21. plass på den europeiske verdensrankinglisten til Ryder Cup. For å sikre at formspillerne får plass, ganges poengene som tas frem til og med 12. mai med 1,5, mens poengene som blir spilt inn fra 12. mai og frem BMW PGA Championship (9.-12. september) blir ganget med to.

Med seier i ukens turnering, kan Hovland klatre helt opp til fjerdeplass på rankingen.

– Jeg har fulgt med på Ryder Cup helt siden jeg var veldig ung. Som europeer står det veldig oppe på listen over ting man har lyst til å oppnå, skriver Hovland til VG.

FANT TONEN: Pádraig Harrington og Viktor Hovland under BMW PGA Championship høsten 2019. Foto: PAUL CHILDS / X03809

Harrington har særlig latt seg imponere over måten nordmannen sikret seg sine to seirer, hvor Hovland senket birdieputter på siste hull for å ta seieren.

– Det virker som han omfavner presset. Han har så stor konkurranselyst. Han har den riktige holdningen og elsker alt ved spillet. Det vises når det kommer til press. Folk som er dårlige under press kommer i slike situasjoner og ønsker ikke å være der. Viktor er ikke slik, han vil ha det dramaet. Det er en klar forskjell og av den grunn vil han alltid gjøre det bra under press, mener Harrington.

Fakta Pádraig Harrington Født: 31. august 1971 i Dublin, Irland.

Seirer på Europatouren: 15.

Seirer på PGA-touren: 6.

Majorseirer: 3 – The Open i 2007 og 2008 og PGA Championship i 2008.

Ryder Cup-deltagelser: 1999, 2002, 2004, 2006, 2008 og 2010. Vis mer

– Han slår ballen utrolig bra, men min personlige ting når jeg ser på en spiller som Viktor, er den mentale siden. Han nyter å spille og å konkurrere. Han har en barnslig glede over spillet, sier Harrington.

Hovland kan bli den første nordmannen som deltar i Ryder Cup. På samme vis kan blant andre Sami Välimäki bli den første finnen og Bernd Wiesberger og Matthias Scwhab de første østerrikerne.

– Jeg vil være ute etter å bruke debutantene så mye som mulig. Det er fint å ha noen erfarne spillere, men fra hva jeg har sett, så er det de unge spillerne som knytter laget sammen. Jeg kunne aldri tatt et ut lag uten debutanter. Hvis jeg har ni erfarne spillere på laget, så ville jeg valgt ut tre debutanter, sier Harrington.