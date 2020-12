Hopplandslaget på nyttårsfest med masker

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) Hoppdressen var byttet ut med penklær. Men maskene var på da hopplandslaget spiste og skålte seg inn i det nye året.

MASKORAMA: Kledd og forkledd på Nyttårsfest på Hotel Mercure i Garmisch-Partenkirchen. Robert Johansson (t.v.), Johann Forfang, Halvor Egner Granerud, Sander Vossan Eriksen og Daniel-André Tande. Foto: Geir Olsen / NTB

31. des. 2020 20:31 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det var suppe til forrett, biff til hovedrett og fruktspyd til dessert. Johann Forfang var penest i dressen (i år som i fjor) – tett fulgt av Robert Johansson (stiltrekk for sko uten sokker) – og med servicemann Kenneth Gangnes (i matchende jordfarger fra topp til tå) på «bronseplass» ifølge VGs resultatliste.

STRENG STIL: Robert Johansson vet å kle seg. Men sokkene manglet. Eller kanskje er det slik det skal være i 2021. Foto: Geir Olsen / NTB

Men ikke alt var som før dagen før det tradisjonelle nyttårshopprennet i det bayerske vintersportsstedet Garmisch-Partenkirchen. Munnbind, greit. Det er liksom blitt standardutstyr for hopperne uansett hvor de beveger seg av smittevernhensyn.

Les også Hoppdrama for Lindvik: Kjøres til operasjonsbordet av Stöckl

Det tradisjonelle fyrverkeriet manglet, og ikke å få kjøpt, på grunn av corona-restriksjoner fra tyske myndigheter. Og fjorårets yndling og vinner av Nyttårshopprennet, Marius Lindvik, var dessverre ikke til bords.

TANNPINE: Marius Lindvik gikk glipp av festen. Her ligger han med tannpine i sykesengen i Innsbruck, og venter på operasjon. Foto: Alexander Stöckl/Hopplandslaget

Han lå på Universitetsklinikken i Innsbruck med betennelsen og tannverk. Kanskje er Hoppuka over for ham. Etter åpningsrennet lå han best an av de norske med tredjeplass.

SANDALER: Tande sparte penskoene på middagen. Her viser han sportssandalene. Vossan Eriksen – som var kveldens debuttaler – står bak. Foto: Geir Olsen / NTB

Men Norge har krutt på laget selv om de ble snytt for nyttårsrakettene. Halvor Egner Granerud – som hadde vunnet fem renn på rad i verdenscupen før Oberstdorf-rennet – snuste på bakkerekorden til Simon Ammann (fire OL-gull) og Lindvik (143,5 meter) da han klinket til med 143 meter i kvalifiseringen til fredagens renn.

Les også Her ryker 55.000 kroner for hopp-Halvor: – Irriterende

VG har spurt guttene på Hopplandslaget hvilke nyttårsønsker de har for 2021. Her er svarene.

Halvor Egner Granerud: – Jeg håper at vi kommer oss gjennom covid-19-krisen, og at verden blir et bedre sted å leve. Målet i hoppbakken er å vinne verdenscupen.

Johann Forfang: – Jeg ønsker at ting rundt oss blir mer normalt. Sportslig er ønsket å innfri mer av målsettingene mine i hoppbakken. Det er en stund siden jeg lyktes.

Robert Johansson: – Jeg håper at alle mine nærmeste får et bra år. Med min datter Olympia (fire måneder) er det mye spennende i vente, første skritt og første ord, og så håper jeg at 2021 blir et steg mot normale tilstander.

Sander Vossan Eriksen: – Jeg håper at jeg klarer å utvikle meg videre som skihoppere, og gjøre det bedre her i Hoppuka. Sportslig har jeg hatt et veldig fint år i 2020.

Daniel-André Tande: – Jeg ønsker meg luft under skiene, ikke oppå. Mitt eneste ønske er å hoppe godt på ski. Ellers har jeg det godt.