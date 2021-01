Riiber om konkurrentene: – Har tatt et steg opp

Jarl Magnus Riiber (23) tok karrierens 32. verdenscupseier fredag, men merker at konkurrentene puster ham oftere i nakken enn tidligere.

BEST: Jarl Magnus Riiber er fremdeles den største kombinertstjernen, men konkurrentene har nærmet seg nordmannen i år. Foto: MARKKU ULANDER / X01348

17 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Målfoto måtte til for å skille ham og Akito Watabe i Seefeld, men som så mange ganger tidligere var det nordmannen som vant. Riiber vant 12 av 18 verdenscuprenn i sesongen 2018/19 og hele 14 av 17 forrige sesong, mens han denne sesongen står med fem seirer på ni renn (Riiber ble diskvalifisert i det ene).

Statistikken viser også at Riiber denne sesongen «kun» har vunnet med 20 sekunder eller mer én gang. I fjor var det tilfelle i 12 av Riibers 14 seirer.

Sist helg var det nevnte Watabe som tok innersvingen på ham og Riiber har latt seg imponere over veteranen.

– Han har blitt litt og litt bedre hver rennhelg. Han begynner å hoppe bra på ski og viser styrke både der og langrennsmessig. Han har plutselig blitt mannen å slå, sier Riiber til VG.

JEVNT: Riiber snek seg akkurat foran Watabe i fredagens renn. Foto: Matthias Schrader / AP

Men selv om Watabe har imponert de siste ukene, er det stadig Vinzenz Geiger han frykter mest. Foruten om Riiber, er Geiger den eneste som har vunnet minst ett renn i verdenscupen i hver av de siste tre sesongene.

Tyskeren vant to ganger i Ramsau denne vinteren, begge gangene med Riiber på annenplass.

– Han er en løs kanon, sier Riiber om konkurrenten.

– Han er jo den som har utfordret meg mest i avslutninger de siste årene. Han er utrolig sterk og har ganske saftig spurt i friskøyting, som er viktig i Oberstdorf også. Det er han vi må hele tiden passe oss for.

SPURTEKSPERT: Vinzenz Geiger spurtslo Riiber to dager på rad i Ramsau tidligere i vinter. Foto: FLORIAN WIESER / EPA

I Lahti spurtslo Riiber Geiger i kampen om seieren i lagsprinten, men det kan bli enda høyere fart inn på oppløpet i tyske Oberstdorf, hvor årets VM arrangeres.

– Jeg vil si både Tyskland og Japan har hevet seg i bakken. I fjor var Norge ener i bakken og jeg det var nærmest slik at jeg konkurrerte mot Jens (Lurås Oftebro) og Jørgen (Graabak). Tyskland har virkelig tatt et steg opp. Endret en del viktige ting og det har gitt resultater.

– Det som ofte skjer er at hvis det er en dominerende nasjon, så våkner andre. Man finner på noe lurt på veien og har en fordel til de andre plukker opp det. Det handler om å være steget foran.

Blant annet tror Riiber at ansettelsen av Heinz Kuttin som trener har ført til en del endringer i det tyske laget, samtidig som han selv påpeker at han på grunn av et trøblete kne ikke fikk lagt ned like mye styrketrening før sesongen og dermed ikke er like stabil i hoppbakken.

Les også Riiber plages fortsatt etter sommerens fall: – Kneet har plaget meg lenge

Seefeld er en verdenscuparena hvor han har vært gjennom både store oppturer og nedturer. I 2015 tok han sin første pallplass i verdenscupen i Seefeld, mens han året etter det ble disket på grunn av manglende tidtagerutstyr og året etter der igjen fikk skulderen ut av ledd. De senere årene har det blitt to VM-gull og ett VM-sølv i Seefeld, i tillegg til seier i de siste fire verdenscuprennene.

Fredagens renn var det første av tre denne helgen, som inngår i Seefeld-trippelen. Utøverne tar der med seg resultatet fra dagen før, slik at Watabe og Riiber etter det første rennet har 45 sekunder ned til de nærmeste utfordrerne.

– Jeg tok min første pallplass her som 17-åring. Siden da er det veldig mye som har skjedd. Det er som mitt andre hjem i Europa. Det er her vi ofte mellom verdenscup-helgene hvis det er tid til det. Jeg stortrives i Seefeld.