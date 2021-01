Mens lagkameratene spiller i håndball-VM, er Magnus Abelvik Rød nødt til å få skikk på seg selv.

11 minutter siden

Kort om saken:

Norges herrelag i håndball deltar i VM i Egypt.

Magnus Abelvik Rød var tatt ut, men skade gjorde at han måtte trekke seg.

Nå skal han bygge seg opp mot det som kan bli OL-deltagelse i Tokyo.

Han skulle så gjerne vært med resten av laget i Egypt. Bakspilleren ble satt på sidelinjen fordi han har et brudd i håndleddet som ikke er ferdig grodd. Det var ergerlig. Han gruet seg for å si fra til landslagssjefen Christian Berge, men det var ingen vei utenom.

– Skaden skjedde allerede i den første Champions League-kampen i september. Jeg skulle ta meg for i et fall, men merket at noe ikke stemte da jeg reiste meg opp. Men det var så mye adrenalin i kroppen at jeg bare fortsatte, sier Magnus Abelvik Rød.

Senere viste bilder at det var et brudd, men han kunne spille videre. Det ble smertestyrt aktivitet. Det gikk an å spille med skaden på et vis.

Et VM med mange tette kamper kunne imidlertid ha ført til at OL i Tokyo til sommeren hadde gått rett vest. EM om et lite år er også fristende.

– Jeg måtte ta ansvaret for min egen kropp, sier 23-åringen.

I tiden fremover skal bakspilleren drive med rehabilitering.

Håndballspiller Magnus Abelvik Rød. Foto: Olav Olsen

Fakta Magnus Abelvik Rød Født: 7. juli 1997 Kommer fra: Oslo Klubber: Bækkelaget, Flensburg-Handewitt Meritter: 53 A-landskamper og 109 mål. 44 gutt,-junior- og ungdomslandskamper. To VM-sølv, en VM-bronse, to seriegull med Flensburg, to NM-gull som junior. Vis mer

Morsomt å være i studio

Nå har den hardtskytende høyrebacken hatt en ny rolle. I Norges kamper mot Frankrike og Sveits var han invitert i TV3-studio. Mandag dro den 204 cm høye spilleren tilbake til sin tyske klubb Flensburg Handewitt.

Vanligvis trener han sammen med Magnus Jøndal, Gøran Johannessen og Torbjørn Bergerud. De er alle med i mesterskapet i Egypt. Uansett utfallet i VM, vil kvartetten være innstilt på å komme seg til OL. Norge skal gjennom en kvalifisering i mars, som ekspertene mener vil være det minste problemet.

Magnus Abelvik Rød (t.h.) i aksjon for Flensburg-Handewitt mot Nikola Karabatic (t.v.) og Paris Saint-Germain i Champions League i 2019. Foto: TAYDUCLAM / BILDBYRÅN

Les også Størrelsen på forbundet har eksplodert. Det har kommet den kontroversielle presidenten til gode.

Ser opp til Sagosen

Rød har en tøff spillestil. Nettopp det at han «ofrer alt», er nordmannens varemerke. Og det var én av de tingene som tidlig overbeviste landslagstrener Christian Berge om at spilleren fra Oslo var en type han ville ha med seg. Høyden og skudd med venstresleggen var et meget god utgangspunkt.

Rød ville vært selvskreven på VM-laget. Han har bidratt til alle medaljene Norge har tatt i løpet av de siste årene, to VM-sølv og en EM-bronse. Men nå er han TV-titter.

Uansett hvem Sander spiller mot, prøver han å vinne. Og gi alt. Magnus Abelvik Rød om Sander Sagosen

Én av dem han er imponert over, er Sander Sagosen.

– Hva har du lært av ham?

– Den mentale styrken. Han er ikke redd for noen. Sander tar ansvar og har tro på de ferdighetene han har. Han har lyst til å være der når de avgjørende situasjonene tas sent i kamper. Og det har jeg også, men vi er to forskjellige personligheter. Han tar kanskje mer plass i gruppen enn jeg gjør.

Den venstrehendte bakspilleren liker også dette:

– Uansett hvem Sander spiller mot, prøver han å vinne. Og gi alt.

Sander Sagosen (t.v.) og Magnus Abelvik Rød. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Kontrakt går ut i 2023

Rød signerte proffkontrakt som 19-åring og dro ut da han så vidt hadde fylt 20 år. Nå er han inne i sin fjerde sesong i Flensburg. Der er det blitt to seriegull, og mye erfaring fra Champions League.

– Når man drar ut så ung for «å erobre verden», er man kanskje litt naiv. Og så oppdager man veldig fort at de beste tingene du gjør i Norge, ikke funker i Tyskland. Da kommer tankene – er jeg nok?

Som andre nordmenn som har spilt i Bundesliga før ham, merket Rød fort at den tyske ligaen er knalltøff med mye «slåssing».

– Du må klare å nullstille til hver eneste kamp og være godt forberedt. Og det er mye reising, lange bussturer til hver eneste kamp. Da må du bruke tiden til noe fornuftig, for det er mye dødtid.

– Er målet om noen år å komme seg videre til enda større klubber?

– Jeg trives veldig godt i Flensburg. Samtidig kan det jo hende at jeg kommer i en situasjon der jeg må bestemme meg for hva jeg vil videre. Men jeg har to år igjen av kontrakten. Den går ut i 2023.

Tøff og full av innsats. Magnus Abelvik Rød i aksjon i siste EM. Foto: Vidar Ruud/NTB

Vil tilbake for fullt

Når den tyske ligaen starter opp igjen i begynnelsen av februar, satser Rød på å være klar. Flensburg leder serien, men storlaget Kiel har spilt færre kamper. Det er der, i det ferske Champions League-laget, at Sagosen og Harald Reinkind spiller. Flensburgs eneste tap vinter kom mot nettopp Kiel.

– Hva tenker du om at din klubb- og landslagskamerat Magnus Jøndal har varslet at han er inne i sin siste sesong?

– Det er trist, for han har fortsatt mange gode kvaliteter. Han er en av verdens beste venstrekanter, men jeg forstår at han vil hjem.

Selv akter den tidligere bækkelagsspilleren å være i dette gamet til han er minst 35 år. Kanskje lenger.

– Jeg ser for meg det ja, men mye kan skje på veien.