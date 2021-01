Lorentzen etter nedtur: – Gjelder å ikke miste håpet

Norges OL-gullvinner Håvard Lorentzen (29) sier han og treneren Jeremy Wotherspoon er enige om hva som ikke stemte for ham under sesongpremieren - og hva han bør gjøre bedre i verdenscupåpningen lørdag.

BOBLE-NEDTUR: Håvard Lorentzen (29) gjør seg sine tanker etter 7. plass på den første 1000-meteren under sammenlagt-EM i boblemesterskapet i Thialf i Heerenveen sist helg. Lørdag får han nye sjanser i verdenscupen samme sted. Foto: VINCENT JANNINK / ANP

– Vi har diskutert helgen, og det er de tingene vi har konkludert med, sier han til VG.

«De tingene» redegjør han for i det følgende:

Det er tre år siden Håvard Lorentzen vant 500-meteren og tok sølvmedaljen på 1000-meteren i Pyeongchang-OL. Noen uker senere vant han sammenlagtmesterskapet sprint-VM i Kina.

Da corona-sesongen 2020/21 startet med EM sist helg, lignet han ikke sitt gamle jeg: 4. plass sammenlagt, totalt 3,21 sekunder bak vinneren Thomas Krol fra Nederland og nær 2,6 bak nummer tre, Tysklands Joel Dufter.

– Så veldig sur var ikke 4. plassen. Det var en del, sier han med tanke på den store avstanden til pallplass.

Han forklarer at han ikke gikk godt nok på skøyter.

– Det står ikke på det fysiske. Jeg er bedre trent enn tidligere. Men jeg har gått bedre på trening enn jeg gjorde i helgen, sier Håvard Lorentzen.

Han fant ikke flyten. Årsaken kan være at han da ikke hadde konkurrert på fem uker. Han klarte ikke å opparbeide rett spenning, teknikken fikk lide.

– Det fløt dårligst på langsidene. Jeg klarte ikke å flytte tyngden fra side til side. Mange går fort. Men en ting er hva de andre gjør. Jeg er mer skuffet over at jeg ikke gikk fortere, sier han.

På bakgrunn av tider oppnådd tidligere denne sesongen, burde han ha klart å gå en av 500-meterne i Heerenveen på 34,6 sekunder. Begge endte på 35-tallet: 35,04 (6. plass) og 35,29 (7).

Allrounder Sverre Lunde Pedersen (29), VM-gullvinner på 5000 meter fra 2019, er inne på det samme når det gjelder hans lengre distanser.

Spesielt 5000-meteren, der han fikk syvende beste tid med 6.19,97 - nesten 10 sekunder bak distanse- og sammenlagtvinner Patrick Roest. Tanken hans var at han skulle være kapabel til en tid mellom 6,10 og 6,15.

– Jeg føler jeg går litt i sirup når jeg går langt. Jeg gikk på 6,24 på Hamar (nylig) og hadde håpet jeg skulle gå fortere enn fem sekunder bedre enn det her. Jeg løser svingene dårligere. Det dreier seg mest om teknikk, tror jeg, sier Sverre Lunde Pedersen - som ledet Norge til OL-gull på lagtempo for tre år siden.

– Det gikk litt seigt for Sverre. Vi skal være her lenge. Det gjelder ikke å miste håpet, selv om det gikk tungt nå. Jeg tror det vil gå over med noen løp. Han gikk ikke helt i kjelleren på 10.000-meteren. Det kan slå positivt ut med to verdenscuphelger på rad, sier skøyteforbundets sportssjef Lasse Sætre.

Den første verdenscupen i Heerenveens Thialf starter fredag formiddag, med nettopp lagtempo. Sverre Lunde Pedersen danner nå trio med kometen Hallgeir Engebråten (21), som ble nummer fem i EM-åpningen, og Allan Dahl Johansson (22).

Håvard Lorentzen går sitt første verdenscupløp lørdag ettermiddag, mot blant andre verdensrekordholder Pavel Kulizjnikov (26). Russeren deltok ikke i EM, men er nå tilbake etter å ha vært covid-19-smittet.