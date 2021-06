Brann-kapteinen er tilbake på laget. Da skal han gjøre noe han mener gjøres for sjelden i Norge.

– Tre poeng er alt som betyr noe, sier Daniel Pedersen før Haugesund-Brann.

Daniel Pedersen starter sin første seriekamp for året mot Haugesund torsdag. – Jeg gleder meg helt vilt, formidler han. Foto: Eduardo Andersen

Det er altså midtsommers før Branns kaptein er i stand til å starte kamper for Brann. Et smertefullt ribbeinsbrudd har gjort at dansken for det meste har fulgt kampene fra tribune eller benk.

Nå er han klar, og Pedersen starter torsdagens oppgjør mot laget han ble matchvinner mot i seriepremieren i fjor:

– Jeg har gode minner derfra. Jeg har behøvd denne tiden til å komme tilbake. Jeg fikk ikke trent i en lang periode, jeg kunne knapt røre meg på grunn av bruddet. Deretter skulle vi gå fra å trene på kunstgress til gress. Men nå er jeg klar, sier Pedersen.

Sist Daniel Pedersen og Brann gjestet Haugesund, ble det scoring på dansken. Foto: Jan Kåre Ness, arkiv

Han er en slags reisende i motgang. I 2019 rykket han ned med Lillestrøm. Å skifte beite gjorde ikke tilværelsen stort lysere. Brann kjempet mot nedrykk i store deler av fjorårssesongen. I år har det vært enda mørkere.

Brann må vinne fotballkamper fort. Derfor avlyser Pedersen alle stilkonkurranser.

– Det er kun én ting det handler om nå. Jeg bryr meg ikke om noe annet. Tre poeng er det eneste som betyr noe. Jeg vet ikke hvor mange måneder det er siden sist jeg startet, så jeg gleder meg vilt.

Og selv om Pedersen er raus med de pene ordene om vikaren på den defensive midtbaneplassen, Mathias Rasmussen, tror han at han kan bidra med noe. Og da kanskje først og fremst det han mener dansker er langt flinkere til enn norske spillere.

– Vi snakker mye i Danmark, det er en forskjell fra Danmark til Norge. Det har jeg gjort i hele min karriere. Vi mangler noe kommunikasjon på banen. I tøffe perioder er det lett å gå inn i seg selv, men det kan vi ikke. Det bør jeg i hvert fall bidra med.

Også Kåre Ingebrigtsen kommuniserer mye, men Daniel Pedersen mener danske spillere er flinkere enn sine norske kolleger til å la kjeften gå. Foto: Ørjan Deisz

– Har det vært for stille?

– Altså, dette handler ikke om at vi skal gå rundt å «svine hinanden til» utpå banen. Men det er mange farlige situasjoner vi kan unngå ved å snakke sammen. Samtidig handler det om noe så enkelt at hvis noen gjør en bra takling, så klapper vi i hendene og bygger hverandre opp.

– Opplever du at dette er en slagen gruppe nå?

– Like etter kamp er det tungt. Men vi står alle sammen i dette her. Den eneste måten å komme ut av det på, er å holde fokus på den neste kampen. Vi vet vi har hverandre, og det er vi som skal vinne de kampene som skal til.

Trener Kåre Ingebrigtsen har ikke rare valgmulighetene i forsvarsrekken, på grunn av en hel bråte kamper. Men på midtbanen, der er det konkurranse. Nå er det Daniel Pedersens tur.

– Han er en litt annen type, både som indreløper og som sentral midtbane. Han verner mer om forsvarsspillerne.

– Er det egenskaper du har savnet?

– Det er klart. Han er en utpreget «sekser». Han er en leder, en som prater og dirigerer. Han spiller i morgen, han. Vi får håpe det bringer inn litt ro i laget, sier Ingebrigtsen.