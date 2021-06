For første gang på to år skal Mathias (15) og Sebastian (10) på cup igjen: – Det er ganske fantastisk

Mange har avlyst. Her er de største idrettsarrangementene for barn og unge som gjennomføres.

Mathias og Sebastian begynte med basket fordi mange i familien spiller basket. Faren Gisle Jacobsen er blant annet styreleder i basketballklubben. Foto: Tor Høvik

Brødrene Mathias Jacobsen (15) og Sebastian Jacobsen (10) står ved basketballkurven utenfor Kirkevoll skole og øver seg.

Årets serie ble avbrutt, og Göteborg Basketball Festival i mai ble avlyst for andre gang.

Men like før sommerslutt skjer det. Da skal de på cup med Kirkevoll basketballklubb for første gang på to år.

– Det blir gøy, sier Sebastian Jacobsen mens han kaster en ball i kurven.

Han forteller at det er den sosiale delen ved cupen han gleder seg mest til. Å ha det kjekt med vennene sine.

Etter sommeren begynner Mathias Jacobsen (til v.) i U16-laget til Kirkevoll basketballklubb, mens lillebroren Sebastian Jacobsen starter i U12. Foto: Tor Høvik

De er glade for at regjeringen endelig har besluttet å åpne opp for kamper i breddeidretten, og at barn og unge nå har lov til å konkurrere over hele landet.

– Det er ganske fantastisk, egentlig, sier Mathias Jacobsen.

På sensommeren arrangeres det en rekke cuper og arrangementer for barn og unge. BT har laget en oversikt.