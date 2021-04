Sjakk: Nepomnjasjtsjij styrer mot Carlsen-duell i VM

Russiske Jan Nepomnjasjtsjij styrket sitt kandidatur om å bli Magnus Carlsens VM-utfordrer i sjakk med seier over kinesiske Wang Hao.

Russiske Jan Nepomnjasjtsjij fører an i kandidatturneringen i Jekaterinburg. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Nå nettopp

Lørdag møtte han kinesiske Wang med svarte brikker. Etter at hvitt hadde overtaket innledningsvis, jevnet det seg ut etter 19 trekk. Deretter tok russeren over initiativet i partiet.

«Nepo», som han blir kalt i sjakkmiljøet, fikk etter hvert også et solid overtak på tiden. Etter 59 trekk valgte kineseren å gi seg med litt over fire minutter igjen på klokka, mens russeren hadde 48 minutter å gå på.

Nepomnjasjtsjij topper kandidatturneringen med åtte poeng når to runder gjenstår.

Caruana sliter

Nederlandske Anish Giri er nærmest Nepomnjasjtsjij etter lørdagens partier. Med svarte brikker slo han Caruana, som fikk nok etter 45 trekk. Da hadde Giri satt ham under et tøft press.

Det skal mye til om det blir et nytt møte mellom Caruana og Carlsen. De to møtes sist det ble spilt VM i langsjakk i 2018. Amerikaneren kom til kvalifiseringen som favoritt, men har havnet to poeng bak Nepomnjasjtsjij med to runder igjen.

Tøff motstand

Vinneren av kandidatturneringen i russiske Jekaterinburg får spille om VM-tittelen mot Magnus Carlsen i Dubai i tiden 24. november til 16. desember. Sjakkeksperter tror Nepomnjasjtsjij kommer til å holde unna i innspurten.

I så fall blir det et oppgjør mellom 1990-modellene Carlsen og Nepomnjasjtsjij ved slutten av året.

Russeren har igjen partier mot Maxime Vachier-Lagrave (hvit, mandag) og Ding Liren (svart, tirsdag). Det er med andre ord tøffe motstandere.

Carlsen har vært verdensmester siden 2013.