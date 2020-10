Sensasjon i verdens nest største sykkelritt: – Det er bisart

Før siste etappe var det dødt løp. Til slutt stjal en ukjent brite showet.

Tao Geoghegan Hart vant Giro d’Italia. Det hadde få trodd før rittstart. Foto: AP

Britiske Tao Geoghegan Hart knuste Jai Hindley på den avsluttende tempoetappen og vant Giro d'Italia sammenlagt. Filippo Ganna sikret sin fjerde etappeseier.

– Det er bisart, for å være ærlig, sier Hart ifølge The Guardian.

– Ikke i mine villeste drømmer hadde jeg sett for meg at dette var mulig da vi startet for tre uker siden. Jeg har drømt om å bli topp ti, eller kanskje topp fem, i ett slikt ritt. Så dette kommer nok til å ta tid før det synker inn, sa Hart i et intervju på Eurosport etter rittet.

Før rittet var ikke Hart blant de ti første favorittene, ifølge nettstedet Oddschecker. Seieren beskrives som en sensasjon av blant andre The Guardian.

Giro d’Italia regnes som verdens nest største etapperitt, etter Tour de France.

Likt før siste etappe

Hart og australske Hindley lå likt foran sisteetappen, men det ble aldri det dramaet man kunne håpe på. Allerede fra start var det tydelig at Hindley, som sykler for Sunweb, ikke var i stand til å holde Ineos-rytterens fart. Til slutt var han 38 sekunder bak.

Ingen andre var i nærheten av å kjempe om seieren sammenlagt. De to opparbeidet seg en luke til resten av feltet da de sammen kom først til mål på lørdagens klatreetappe til Sestriere.

Hindleys nederlandske lagkamerat Wilco Kelderman sikret tredjeplassen sammenlagt.

Jai Hindley nådde ikke opp på karrierens største dag- Foto: AP

Fjerde for Ganna

Hart og Hindley ble henholdsvis nummer 13 og nummer 38 på den avsluttende tempoetappen. Harts italienske lagkamerat Ganna gjorde som på åpningstempoen for tre uker siden, og slo knockout på konkurrentene. I mål var han 21 sekunder foran Victor Campenaert og 22 sekunder foran lagkamerat Rohan Dennis.

Hjemmehåpet vant dessuten 5. og 14. etappe. Etter rittet var han derimot mest opptatt av Harts sammenlagttriumf.

– Vi har jobbet hardt sammen i 21 dager, men resultatet er fantastisk, sa en tydelig rørt Italiener etter rittet.

Ineos-laget har hatt et fantastisk ritt. I tillegg til Gannas fire og Harts to seire vant ecuadorianeren Jhonatan Narváez den 12. etappen. De fikk også med seg seieren i lagkonkurransen.

Mestvinnende

Ganna ble mestvinnende i årets ritt sammen med spurtkanonen Arnaud Démare, som får med seg poengtrøyen hjem til Frankrike.

Portugiseren Ruben Guerreiro vant klatrekonkurransen.

Eneste nordmann som kom seg til mål i Milano var Carl Fredrik Hagen. Han ble nummer 72 på den avsluttende tempoen og nummer 42 sammenlagt.

Tobias Foss var med i rittet, men hans lag Jumbo Visma trakk seg etter positive koronatester i laget.

