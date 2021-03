Slik forklarer Bjørnsen twittermeldingen etter VM-nedturen

Kristian Bjørnsen la ut en sjelden twittermelding etter håndball-VM. Nå forklarer han hvorfor, og hva det betydde for ham etter nedturen i Egypt.

Kristian Bjørnsen legger ikke skjul på at VM-prestasjonen ikke var god nok for hans del. Foto: Petr David Josek / POOL / AFP / POOL

De norske håndballgutta spiller OL-kvalifisering i Montenegro dagene som kommer. Dit kommer Norge etter en skuffende sjetteplass i VM. Bjørnsen var blant spillerne som fikk kritikk for ikke å komme på sitt vante nivå.

30. januar la han ut denne tweeten: «Et dårlig mesterskap er ferdig for vår del. Min prestasjon var LANGT under forventning : (Men takk til alle kritikere, bedrevitere og eksperter for motivasjon framøve!").