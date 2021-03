«Bokse-Norge» før returkampen: Ikke alle tror på Brækhus-seier

VG har sjekket hva boksekollegaer, trenere, eksperter og tidligere proffboksere tror om utfallet før nattens returkamp mellom Jessica McCaskill (36) og Cecilia Brækhus (39).

KAMPKLARE: Jessica McCaskill (t.v.) og Cecilia Brækhus avbildet etter fredagens innveiing i Dallas. Foto: Ed Mulholland/Matchroom

Det er ventet rundt 5000 (!) tilskuere i American Airlines Center i Dallas i natt. Arenaen tar normalt 20.000 tilskuere, men til tross for coronasituasjonen slipper det altså inn såpass mange på stevnet der Brækhus og McCaskill går den nest siste kampen.

McCaskill ble i august den første til å slå Brækhus i en profesjonell boksekamp, og nå er det altså klar for en returkamp der alle VM-beltene i weltervekt ligger i potten. Nattens oppgjør sendes på DAZN, og Brækhus ventes å gå i ringen en gang etter kl. 04.00.

FRYKTER TAP: Alexander Hagen (t.v.) poserer med Cecilia Brækhus på en pressekonferanse i januar 2014. Foto: Berit Roald / NTB

Dette er hva sentrale aktører i det norske boksemiljøet tror om nattens storkamp:

Ingrid Egner

Proffbokser

– For meg så det ut som Cecilia ikke hadde helt den riktige tenningen i forrige kamp. Hun slapp McCaskill for nærme istedenfor å bruke fotarbeidet sitt å bokse på avstand. Cecilia er jo høyere og vil nok nå forhåpentligvis bruke rekkevidden sin bedre i denne kampen. Cecilia er bedre enn hun fikk vist i sist kamp og jeg tror hun henter hjem beltene.

Alexander Hagen

Proffbokser:

– Jeg syntes Brækhus tapte den første kampen ganske greit. Hun virket umotivert, og for å være helt ærlig så forstår jeg ikke hvorfor hun har Sanchez som trener. Han er en stilmessig motsetning til alle de andre trenerne hun har hatt. Jeg tror omkampen kommer til å ende på samme måte som den første kampen.

TIDLIGERE HJELPER: Ole Klemetsen var en periode med i teamet rundt Cecilia Brækhus. Dette bildet er fra februar 2017. Foto: Audun Braastad / NTB

Ole Klemetsen

Tidligere proffbokser

– Jeg er sikker på at Cecilia er sugen på revansje, og å virkelig vise hvem som er best denne gang. Jeg synes personlig hun burde ha vunnet sist kamp, men er veldig spent på hennes kondisjon denne gang. Dersom hun skal vinne nå, så må hun virkelig overbevise.

Erik Nilsen

Boksekommentator og generalsekretær i Norges Bokseforbund

– Brækhus var tydelig preget av en oppkjøring hvor de rådende omstendighetene med koronarestriksjoner, flytting av kampen flere måneder frem og isolasjon i et lite trenings miljø i Big Bear i California var milevis fra optimale forberedelser.

– Jeg tror Brækhus tar tilbake titlene og tronen hun ble frarøvet i august, og da kan planene legges for karrierens største kamp mot Katie Taylor – kanskje på Dublin Arena i august.

Katharina Engene Thanderz

Proffbokser

– Jeg tror Cecilia er en bedre bokser enn Jessica McCaskill, og at returkampen kan gå Brækhus sin vei om hun greier å bokse smart. Hvis hun unngår å krige for mye, og holde kampen mer på avstand, tror jeg at beltene kan komme tilbake til Norge.

– Men hvis Cecilia først ender opp i vanskelige situasjoner gjennom kampen, er hun nødt til å vise mer hjerte enn sist, og at hun virkelig vil vinne.

Roar Petajamaa

Tidligere proffbokser og bokseekspert i Viasat

– Jeg tror McCaskill kommer sterk ut i omkampen, og vil ha selvtillit inn mot Cecilia. Big Bear- oppkjøringen til Brækhus gjorde noe med henne sist. Energien og skarpheten var borte. Nå forventer jeg at hun kommer 100 prosent forberedt fysisk og mentalt, og at hun viser RÅSKAP. Jeg håper og tror vi ser en Cecilia som tar en «Fury vs. Wilder 2», og slår ut McCaskill. At hun viser hvem som er mester. Da venter den største boksekampen i kvinnehistorien – enten mot Claressa Shields, eller Katie Taylor. En kamp som bør komme i 2021.

Max Mankowitz

Boksetrener og trener for Brækhus da hun var amatør

– Det er vanskelig å si noe som helst uten å vite hvordan forberedelsen til kampen har vært. Cecilia er en bedre bokser, med bra teknisk repertoar. Hun er smart og har meget god psyke. Men hun som alle andre er avhengig av en god oppkjøring til kampen.

– Hun virket litt lei og uinteressert sist kamp, er humøret og vinnerviljen tilbake tror jeg hun vinner. En fordel denne gang kan være at nå er hun utfordrer. Det betyr at hun har alt å vinne – ingen ting å tape. Spennende blir det uansett!

Tim-Robin Lihaug

Proffbokser

– Historisk sett har det alltid vært vanskelig å vinne returkamper, når man har tapt første oppgjør. Hvis noen skal klare det, så er det Cecilia. Jeg håper og tror hun ender opp med seier til slutt!

Kai Robin Havnaa

Proffbokser

– Jeg tror og håper Brækhus vinner. Hun har mye erfaring og rutine, som kommer godt med i en så viktig kamp.

TIDLIGERE SPARRINGSPARTNER: Andreas Evensen Goa skimtes til venstre i bildet mens han sparrer med Cecilia Brækhus i Melhus før hennes tredje proffkamp i mai 2007. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Andreas Evensen Goa

Tidligere proffbokser

– Jeg tror Abel Sanchez har presset Brækhus maks i oppkjøringen til returoppgjøret, og at Cecilia har lysten og sulten i seg enda. Selv om det var et tett oppgjør sist, så er det tydelig man ikke kan flyte på rutinen og erfaringen. Men jeg håper Cecilia får overbevist dommerne i større grad denne gangen. Ingen av de er spesielt unge og lovende lengre heller.

– Jeg håper Cecilia tar denne, selv om jeg ikke tør å satse noen penger på akkurat det skjer! Mccaskill er jo «all action», så spørs det om hun klarer å holde det kjøret helt inn igjen.