Are Strandli etter comebacket: – Et sjokk for kroppen

Den norske dobbeltsculleren med Kristoffer Brun og Are Strandli ble nummer fire i sitt forsøksheat under EM. De må ut i oppsamlingsheat senere fredag.

Kristoffer Brun (til venstre) og Are Strandli lyktes ikke helt i det innledende heatet i EM. Foto: Estela Reinoso/Norges Roforbund

NTB

9. apr. 2021 11:44 Sist oppdatert nå nettopp

Brun/Strandli er for tiden litt for tunge som lettvektere og måtte velge å starte i den åpne klassen på 2000 meter i dobbeltsculleren i EM.

De to satser imidlertid å være tilbake i lettvektsklassen i god tid til OL i Tokyo i midten av juli.

Duoen er tilbake i samme båt etter at Are Strandli tok seg en pause fra roingen som følge av OL-utsettelsen i fjor.

De rodde inn til tiden 6.36 og var nesten 17 sekunder bak den franske vinnerbåten med Hugo Boucheron og Matthieu Androdias. Bare vinnerne fra de fire forsøksheatene tok seg direkte til semifinale.

– Det var utvilsomt er sjokk for kroppen å ro løp for første gang på halvannet år. Dessverre må vi igjennom noen blytunge løp for å venne oss til distansen igjen, spesielt siden det er halvannet år siden sist, men også fordi det tross alt er ekstremt tidlig på sesongen for oss. At vi ikke er helt i raceform ennå, er derfor ikke uventet. Totalt sett er vi happy med å være i gang med sesongen og satser på å forbedre oss løp for løp her nede, skriver Strandli i en sms til Aftenbladet.

