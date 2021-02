Nå får idretten svar: – Håper de gir oss tillit

I dag får idretten svar på om de kan starte opp igjen med kamper på toppnivå og for barn og unge. Lokale klubber er klare for å starte opp igjen.

Idretten håper å få tommel opp for å starte opp igjen med treninger og konkurranser for barn og unge, og toppidretten nå. Foto: Jarle Aasland

Nå nettopp

– Jeg håper at barn og unge kommer i gang med kamper igjen, og jeg håper inderlig at de på seniornivå får lov til å trene med kontakt, altså ha normale fotballtreninger igjen, sier daglig leder Oddbjørn Mihle Strand i Midtbygdens IL før regjeringens pressekonferanse der det er varslet at det vil komme ny informasjon vedrørende endringer i restriksjoner når det gjelder idrett.

– Nå er det lite smitte både blant barn og unge, og toppfotballen. Jeg håper de gir oss tillit til å åpne, og at vi viser oss tilliten verdig, sier han.