«Sebastian er en av våre største utøvere. Hans historie bør mange lære av»

KOMMENTAR: Du må ikke vinne skirenn fra første stund for å bli verdensmester. Sebastian Foss Solevåg er et bevis på at tålmodighet lønner seg.

Sebastian Foss Solevåg kunne juble for nok et VM-gull. Foto: Torstein Bøe, NTB

8 minutter siden

Sist en nordmann kunne juble for VM-gull var i 1997. Da passet det perfekt at det var nettopp Sebastian Foss Solevåg som kunne bryte den rekka. Det var umulig å ikke bli rørt da alpinisten fra Spjelkavik IL sikret seg sitt andre VM-gull. Nå er han en av våre største idrettsutøvere fra Sunnmøre.

Seieren i lagkonkurransen var mer som en bonus, for det var liten tvil om hva som var det viktigste i VM. Han var en av de heteste kandidatene til gullet, og leverte en gnistrende god andre omgang. Det er ikke rart tårene satt løst da Solevåg snakket om det som hadde skjedd.