Sterk norsk omgang: – Må kjøre mitt livs slalåm

CORTINA/OSLO (VG) Både Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie leverte en god super-G. Dermed henger begge med teten før slalåmdelen av superkombinasjonen. Storfavoritt Mikaela Shiffrin er på skuddhold til gullet.

HENGER MED: Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie (bildet) er begge med høyt oppe på listene etter super-G-delen av superkombinasjonen. Foto: Torstein Bøe

15. feb. 2021 10:41 Sist oppdatert nå nettopp

Ragnhild Mowinckel (28) var først ut i kvinnenes superkombinasjon. Moldenseren kjørte et godt super-G-renn og la listen for dagen med tiden 1.22.58.

Mowinckel har lenge slitt med skader, men gjorde comeback i desember i fjor. Den norske OL-medaljøren ble etter hvert skjøvet ned til 8.-plass på listene, men var greit fornøyd etter super-G-delen av superkombinasjonen.

– Det var nok et steg i riktig retning, men det er enkelte partier jeg fortsatt sliter med. En grei gjennomkjøring som jeg er fornøyd med at jeg klarer å fortsette å slippe meg litt mer fri i, sier 28-åringen til VG.

Kajsa Vickhoff Lie (22) endte på 5.-plass i super-G tidligere i mesterskapet. Hun kjørte inn 15 hundredeler foran Mowinckel i mål. Dermed er begge de norske med helt i teten foran slalåmdelen.

– Slalåm, baby! ropte 22-åringen til kameraet i målområdet.

Vickhoff Lie er best i fartsdisiplinene, men har snakket opp egne slalåmferdigheter i forkant av superkombinasjonen. Hun er likevel klar på at det trengs et maks løp for at hun skal kunne lykkes.

– Det er rundt fem slalåmspesialister som ligger rundt meg og lurer. Jeg må kjøre mitt livs slalåm om jeg skal ha sjanse, sier hun til VG.

Vickhoff Lie ligger på 6.-plass før finaleomgangen.

Slalåmen kjøres kl. 14.05. Rennet vises på NRK1.

Mikaela Shiffrin (25) er dagens kanskje aller største favoritt. Amerikaneren er, tross sin relativt lave alder, allerede tidenes nest mestvinnende kvinne i verdenscupen med 68 seire. Shiffrin har fem VM-gull og totalt åtte medaljer fra tidligere.

Hun er tredje best etter super-G-delen, og er dermed på skuddhold til gullet. Petra Vlhová er også blant gullfavorittene. Hun kjørte inn på plassen mellom Vickhoff Lie og Mowinckel, og er 34 hundredeler bak Shiffrin før slalåmdelen.