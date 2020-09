Forbereder OL-seiling i 40 grader. Våknet opp til snø.

Seilerne Marie Næss og Helene Næss trodde ikke sine egne øyne da de så temperaturen og at det var kommet snø på fjelltoppene.

Marie Rønningen (foran) og Helene Næss er godt kledd foran EM-starten tirsdag. Privat

Duoen skal delta i EM i klasse 49er FX i Østerrike. Mesterskapet skulle gått i Italia i mai, men ble flyttet til sen høst.

– Vi er på innsjøen Attersee og omkranses av fjelltopper. Derfor føler vi at vi er i alpene og skal seile. Dette er et uvanlig sted å ha et mesterskap, ler Rønningen.

Hun legger til:

– I prøve-OL i Japan seilte vi i nesten 40 grader. Her opplevde vi et værskifte fra 25 grader da vi kom sist torsdag, til tre. Og altså snø. Nå må vi ha på ull under våtdrakten.

Norske seilere er ikke ukjent med lave temperaturer, siden det ofte er debut i hjemlig farvann på våren. Det varme tøyet er med. Utøverne fra mange andre nasjoner har ikke samme erfaring.

– Ull er typisk norsk, fletter Helene Næss inn.

Siden seiling er en internasjonal idrett, er utøverne vant til å reise verden rundt. I januar i år var de to i Australia. Da måtte de seile med munnbind, men av helt andre grunner enn i dag.

Fakta OL-seilere Helene Næss og Marie Rønningen har skaffet Norge kvoteplass til OL i Tokyo. De representerer Tønsberg seilforening. EM foregår i Attersee i Østerrike fra tirsdag til søndag Hver dag er det tre seilaser, hver av dem varer ca. 30 minutter. Paret tok EM-gull i Gdynia i Polen i 2018 og EM-sølv i Weymouth i 2019. Beste plassering på verdensrankingen er 3.-plass fra juli 2017. I kvinneklassen har Norge også med Pia Dahl Andersen og Nora Edland. Vis mer

EM på en innsjø. Ikke så vanlig, men de norske satser på suksess. Privat

Har en solid statistikk

Paret har skaffet Norge kvoteplass til sommerlekene i 2021. Alt planlegges og forberedes med dette for øye. I EM blir det første mesterskap siden før koronatiden, og dermed er seilerne spent.

– Men vi ble europamester i 2018, og tok sølv i 2019. Derfor er vi i favorittsjiktet, opplyser Næss.

Nasjoner som Spania, Nederland og Danmark har også seilere som kan hevde seg helt i toppen i denne båtklassen.

I bakgrunnen skimtes snø på toppene. Attersee blir også kalt Kammersee. Privat

Nytenkning mentalt

De to fra Tønsberg seilforening og Norge har brukt det siste halve året godt. Det er blitt mye teknisk trening, fokus på ting som ikke tidligere er blitt prioritert.

– Den siste perioden har vært merkelig. Tom på en måte. Vi hadde omtrent hele livet planlagt med tanke på OL i 2020. Så gikk det i oppløsning. Nå planlegger vi for hver dag som går, forklarer Rønningen.

– Dere måtte snu hjernen?

– Ja, men begge er motivert og tenkte at vi skal klare ett år til. Grunnen er at vi så godt liker det vi holder på med. Dette er vårt liv. Og vi har jo aldri vært med i OL.

Nå venter tre seilaser hver dag fra tirsdag til søndag.

– Vi må bare holde på den gode statistikken vår, sier Næss.