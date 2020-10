Foreldrene hadde ikke råd til at sønnen skulle begynne med idrett. Likevel ble han en verdensstjerne.

Tenåringen, som kom fra en fattig familie i Paris, tenkte ikke på at det var idretten som skulle løfte ham til å bli det mennesket han er i dag.

Smil og latter. Luc Abalo er i godt humør når han prater om karrieren sin og hvordan han tenker. Stein J. Bjørge

ELVERUM: Luc Abalo vokste opp i bydelen Ivry-sur-Seine, fem km fra den franske hovedstaden. Det var aldri aktuelt å bli medlem i en idrettsklubb. Det kostet rett og slett for mye. Dessuten likte den yngste i en familien med tre barn å tegne og male. Han hadde en kunstnerisk sjel.

Faren, som var fra Togo og moren som kom fra Ghana, ville det beste for sine barn ut fra sine forutsetninger. Nettopp denne bakgrunnen, det at Luc ikke kunne ta noe for gitt, men måtte jobbe for det han skulle oppnå, kom til å prege ham.

Og da storesøster bestemte seg for å betale håndball-lisensen for den minste av to brødre, åpnet hun døren til en ny verden. Det skjedde da lillebroren ble invitert med på håndball av en skolevenn.

Luc var blitt 14 år. Han likte seg godt på treningen, blant jevnaldrende, i det han oppfattet som en kul sport. Og så var det så godt og varmt i hallen.

For Luc Abalo er oppholdet i Elverum en spennende utfordring. Han er nysgjerrig på hva som venter de neste månedene. Stein J. Bjørge

Det umulige skjedde

22 år senere sitter den berømte kantspilleren i et møterom over tribunene i Terningen Arena i Elverum. Det var til denne klubben han kom i høst. Lagkamerat og landslagsspiller Alexander Blonz sitter ved hans side. Han snakker fransk og er oversetter, men nysigneringen forstår det meste på engelsk.

Bare noen få ganger må stavangergutten trå til for å finne ordene for ham.

Elverums sportslige leder Nils Kristian Myhre kommer opp til møterommet. Det er noen beskjeder som skal gis.

Denne e-posten dukket opp i e-posten til Elverums daglige leder.

Det var han som skvatt da mailen fra den franske agenten dukket opp i mai. «Om Elverum var interessert i Abalo?»

Selv om Myhre nesten ikke trodde at en overgang var innen rekkevidde, svarte han høflig.

«Det ville vært et historisk øyeblikk for oss å tegne kontrakt med en spiller som Abalo.»

Myhre innrømmer at han regnet med at sjansen var minimal, men slang på et spørsmål om hva som eventuelt skulle til.

Myhre kaller det et euforisk øyeblikk da kontrakten var signert. Han var stolt på klubbens vegne.

Sportslig leder Nils Kristian Myhre trodde knapt henvendelsen angående Luc Abalo kunne være sann. Stein J. Bjørge

Nå er han som har vunnet to OL-gull, i tillegg til tre VM- og tre EM-triumfer, den største stjernen i den norske serien.

Da Elverum slo Porto i første kamp i Champions League i høst, var det franskmannens fotrappe bevegelser foran i et 5-1-forsvar som fikk motstanderen i ubalanse. Og med en opplagt Blonz i angrep, som scoret ti mål før han fikk kneet ut av ledd helt på slutten, hadde Elverum fått en perfekt start.

Torsdag er det polske Lomza Vive Kielce som besøker Norges beste lag i den gjeve turneringen.

Franskmannen og fysisk trener Audun Fossvold i et lite møte. Stein J. Bjørge

Stjerneskuddet fra Ivry

Vi hopper mange år tilbake. For allerede som 16-åring ble Abalo hentet opp til førstelaget i moderklubben US Ivry. Da hadde han trent håndball i et par år, i en bydel der håndball er den mest populære idretten. Men der omgivelsene også er slitne.

Unggutten var rask, hadde store tekniske ferdigheter og spenst utenom det vanlige.

Derfor fikk han fort kallenavn av journalistene. Gummimannen, Air France og Skywalker.

Ferdig med dagens økt i hallen. Luc Abalo pleier ofte å stå igjen inntil en time etter at økten er over. Han terper på detaljer, som kan bli viktige når det gjelder. Stein J. Bjørge

Den talentfulle spilleren skulle komme til å bli trofast i klubben i mange år. Det var der han fikk sjansen og ble løftet videre i karrieren. US Ivry vil alltid ha en stor plass i hjertet hans.

– Ivry og bydelen der betyr alt for meg. Jeg glemmer aldri hvor jeg kommer fra. Oppveksten har vært med på å forme meg, sier han.

Abalo har en leilighet i Ivry og flyttet tilbake dit etter fire år i spansk håndball og åtte i PSG. Han bor fem minutter unna moren og har kort vei til broren. Søsteren bor i London.

– Det er i Ivry jeg trives best, selv om jeg liker å reise og synes det er spennende å komme til et nytt land.

fullscreen next Luc Abalo på trening i Terningen Arena. Han har funnet seg godt til rette med sine lagkamerater. Dominik Mathe er også en storspiller. 1 av 7 Stein J. Bjørge

Med solid bakkekontakt

De som kjenner Abalo, forteller om en ydmyk og jordnær type. Han kunne ha skrytt av alt han har tjent som profesjonell og har oppnådd både på håndballbanen og utenfor. Som at han er designer for PUMA og har en egen kleskolleksjon. «Life is a concept» er hans klesmerke.

Men han gjør ikke det.

36-åringen mener at triumfene ikke er det viktigste. Det som betyr noe er at han kan bidra overfor andre, være støttende og hyggelig. Hjelpe mennesker frem, hvis det er nødvendig.

– Jeg gleder meg til å gå ut og treffe menneskene i Elverum, sier han.

Hittil må spillerne være veldig forsiktige på grunn av korona.

Luc Abalo er en humørbombe. Det smitter på treningene i Elverum. Stein J. Bjørge

Her kommer nummer 19

Han spiller med drakt nummer 19 og har gjort det helt siden han som 20-årig landslagsdebutant ble tildelt det nummeret. 19 ble en fast følgesvenn og et merke. Bokstavene LAN, som står for Luc Abalo Nineteen, sees på trøyen han har på seg.

– Ingen hadde det nummeret i Elverum, men hadde de hatt det, skulle vi fikset det, opplyser sportssjefen.

Det var Myhre som hentet Abalo på Gardermoen. På vei inn Elverum ble franskmannen overveldet av mottagelsen. Fansen sto med flagg og faner langs siste del av ruten. «Taigaen», som lagets supportergjeng kaller seg, hadde funnet på dette selv.

Stein J. Bjørge

Må ta vare på hverandre

Nettopp det med omtanke er noe som også den franske spilleren har i ryggmargen. Det er det han lærte i barn- og ungdomstiden. Derfor har han i alle år lagt vekt på å være snill mot sine medmennesker.

Han trekker sammenligningen med Sander Sagosen, tidligere kåret til verdens beste spiller. De to spilte sammen i PSG.

– Han liker heller ikke trøbbel. Vi driver med en idrett der samhandling er viktig. Da må vi spille hverandre gode. Det betyr mye for meg å være hyggelig mot medspillere og trenere. Jeg mener at vi får det best på denne måten. Jeg er vel hyggelig? spør Abalo. Han henvender seg til Blonz.

«You are nice» svarer 20-åringen.

Fysisk trening og rehabilitering på sidelinjen. Luc Abalo i forgrunnen, Alexander Blonz får hjelp i bakgrunnen. Stein J. Bjørge

«Du har nok penger»

Abalo, som liker å male portretter, har ikke med seg malesakene til Norge. Da vi foreslår at Elverum kan kjøpe staffeli, pensler og farger til ham, kommer Blonz fort med replikken:

– Han har så mange penger. Det kan han kjøpe selv.

De ler, dulter til hverandre, tar med seg bagene og går ned trappen til hallen.

Ikke bare Blonz, men alle de andre i Elverum har fått en stjerne å strekke seg etter. En stjerne fra Ivry.

