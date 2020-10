– Skattepengene går ikke til VM-middag

Guri Knotten sier middagen, som Trondheim skal arrangere under VM, kunne vært oversatt til festmiddag. Samtidig understreker sjefen for VM-søknaden at middagen ikke betales av skattepenger.

Nå nettopp

Guri Knotten var selv med og oversatte dokumentet som ble forelagt trondheimspolitikerne da de skulle stemme over VM-avtalen i formannskapet.

I starten av dokumentet går det fram at innholdet ikke er en oversettelse av Hosting Contract, det vil si kontrakten som regulerer forholdet mellom Det internasjonale skiforbundet (FIS), Norges Skiforbund og Trondheim kommune vedrørende VM på ski i 2025.