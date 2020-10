Oilers-smell mot Vålerenga – Nå er de under nedrykksstreken: – Det er en reality-check

Sesonginnledningen til Stavanger Oilers har vært alt annet enn god og mot Vålerenga fortsatte elendigheten. Selv om de tok ledelsen endte det med et meget fortjent tap.

17. okt. 2020 18:30 Sist oppdatert nå nettopp

Vålerenga – Stavanger Oilers 4–2

OSLO: Møtet med nye Jordal Amfi ble intet lykkelig eventyr for Oilers. Etter to jevne perioder raknet det i tredje og dermed var sesongens tredje tap et faktum. Det etter kun fire spilte kamper.