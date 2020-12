Joshua tilbake med ny knockoutseier – Fury sier «ja» til storkamp

Kubrat Pulev (39) måtte ta telling to ganger i tredje runde, men holdt ut til niende runde da han måtte ned i kanvasen to ganger til. Anthony Joshua (31) forsvarte VM-titlene med stil.

SJANSELØS: Kubrat Pulev måtte ta telling fire ganger mot Anthony Joshua i London lørdag kveld. I runde ni var kampen over. Foto: Andrew Couldridge / PA Wire

13. des. 2020 00:31 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Joshua forsvarte alle VM-titlene sine med knockoutseier nummer 22 i karrieren. Totalt står han med 24 seirer og ett tap, og nå venter «alle» på superkampen mellom britene Joshua og Tyson Fury, som har det siste beltet Joshua mangler i samlingen for å være ubestridt tungvektsmester.

– Det handler om å sikre seg alle beltene. Hvis det er Tyson Fury som har det siste, så gi meg Tyson Fury, sa Joshua da han ble intervjuet i arenaen etter seieren.

– Det er den eneste kampen som gjelder. Vi vet hva vi vil, og hva vi må. Det er den kampen fansen vil ha, la promotor Eddie Hearn til.

Noen minutter senere var Fury ute i sosiale medier med en offensiv melding i kjent stil:

– Jeg vil ha kampen, og jeg knocker ham ut i løpet av de tre første rundene, lovet Fury iført nissegenser på en video han publiserte på Twitter.

Så gjenstår det å se. Joshua var i alle fall tilbake med stil. Normalt fyller Joshua Wembley fotballstadion, men på grunn av corona-situasjonen var det bare 1000 tilskuere på plass inne i Wembley Arena. Blant dem som satt ringside var en av tidenes beste boksere, nemlig amerikanske Floyd Mayweather Jr.

Han fikk se en åpningsrunde der det skjedde minimalt. Halvveis ut i den andre runden ble Joshua mer offensiv og prøvde seg med noen slagkombinasjoner der Pulev måtte tåle et par treffere.

To tellinger i tredje

Men det var en tålmodig og avventende Joshua, som ventet på åpningene.

SNUDDE RYGGEN TIL: En rystet Kubrat Pulev snur ryggen til motstander Anthony Joshua. Ringdommeren burde muligens ha stoppet kampen der og da. Foto: Reuters

Og de kom. Halvveis ut i tredje runde eksploderte det skikkelig. Joshua pepret Pulev med slag, og 39-åringen var tydelig rystet. Til slutt snudde han seg og nærmest rømte fra Joshua med ryggen til. Det endte med telling, men dommeren kunne ha stoppet kampen der og da.

Da 30 sekunder gjensto av runden slo Joshua Pulev ned i kanvasen med to harde uppercut-slag fulgt opp av en venstre sving. Dommeren telte igjen, men Pulev kom på bena og fullførte runden.

Da slo begge bokserne hverandre etter gongongen og traff – uten at det fikk andre konsekvenser enn kjeft av ringdommeren før fjerde runde startet. I de påfølgende rundene var Joshua mer avventende igjen, men hadde god kontroll.

Pulev gjorde alt han kunne for å irritere Joshua, og håpet på å få mesteren ut av balanse. Pulev var mer offensiv i åttende runde, men da våknet også Joshua.

I runde ni traff han med en rekke tunge uppercut-slag, og Pulev tok telling for tredje gang. Da han kom seg opp klinket Joshua inn en ny høyre, og kampen var over da Pulev ikke kom seg høyere opp enn knestående. Kampen var over da to sekunder gjensto av niende runde.

Artikkelen oppdateres.

FIKK JULING: Kubrat Pulev spiser en jab fra Anthony Joshua i VM-oppgjøret i London. Foto: Reuters

Tapte mot Klitsjko

Bulgarske Pulev sto med 28 seirer og bare ett tap i karrieren før møtet med Joshua. Det var da han tapte VM-kampen mot Vladimir Klitsjko i 2014, et oppgjør der en fersk Joshua sparret med Klitsjko i forkant og hadde jobben med å «kopiere» Pulev.

Pulevs oppkjøring til den kampen var for øvrig sammen med Cecilia Brækhus, ettersom de to hadde samme trener på den tiden.

Joshua vant for øvrig på knockout mot Klitsjko da sistnevnte gikk sin siste kamp i karrieren i 2017 – en legendarisk kamp der begge var nede i gulvet før Joshua avgjorde.

Tok tilbake beltene

Ett år og fem dager etter at Joshua tok tilbake VM-beltene i tungvekt mot Andy Ruiz var han tilbake i ringen.

Titlene til WBA, IBF, WBO og IBO lå i potten nok en gang, og det er bare WBC-tittelen og den lineære tittelen til Tyson Fury som mangler i samlingen.

Nå gjenstår det altså å se om det kan bli et skikkelig gigantmøte mellom Joshua og landsmannen Fury, som fortsatt er ubeseiret etter at han vant på teknisk knockout mot amerikanske Deontay Wilder i februar.