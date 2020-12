Håndballpresidenten: – Vi kan ikke ha omvendt form for likestilling

Norges Håndballforbund pusser på et forslag som skal hindre at kun kvinner dømmer i kvinnemesterskap.

I kampen mellom Sverige og Danmark i EM ble det noen kontroversielle avgjørelser som førte til ny dommerdebatt. Her får svenskenes Linn Blohm to minutter av dommer Ausra Zaliene. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

11 minutter siden

Kort om saken:

I håndball-EM er det kun kvinnelige dommere. Ingen mannlige dommere har fått delta.

Diskusjonen rundt dommernivået har vært het i enkelte kamper i Danmark.

Håndballforbundet ønsker å endre praksis.

Norge møter Danmark i semifinale fredag klokken 20.30

Norge er klar for semifinale mot Danmark fredag. Storseieren 32–21 mot Ungarn ble en formalitet.

Hittil i mesterskapet har kaptein Stine Bredal Oftedal & Co unngått de tette kampene, som ofte kan gi dommeravgjørelser trenere og spillere ikke er enige i.

Danmark har under EM klaget på enkelte dommere, i et mesterskap der ti kvinnepar fikk oppdraget. Det har falt mange tungt for brystet.

Ikke fordi de er kvinner, men fordi nivået ikke er bra nok og at gode, mannlige dommere ikke får sjansen.

TV 2s håndballekspert Bent Svele kaller dommerinnsatsen for bingo.

Nå ønsker Norges Håndballforbund en endring.

– De beste dommerne, uavhengig av kjønn, må dømme mesterskap både på dame- og herresiden, sier president Kåre Geir Lio.

Han opplyser at forslaget sendes til Det internasjonale forbundet (IHF) på nyåret, i god tid før kongressen i Luxembourg i slutten av april.

Diskusjonen om nivået på kvinnedommerne i VM har tatt seg opp. Nå vil håndballpresident Kåre Geir Lio og hans styre sende et forlag om endring. I VM i Japan i fjor fikk han og Norges leder Mads Stian Hansen se dommerne på nært hold. Foto: Vidar Ruud/NTB

Lio presiserer at forbundet vurderte forslaget før EM startet.

– Jeg synes ikke kvaliteten i Danmark har vært avskrekkende. Dette baserer seg ikke på kvaliteten på dommerne i dette mesterskapet, men rent generelt, sier Lio.

– Det viktigste er at begge kjønn får anledning til å dømme. Kvaliteten på dommerne må settes først og være viktigst. Og vi kan ikke ha en omvendt form for likestilling. Det er vi ikke glade for, føyer han til.

Les også Gro Hammerseng-Edin sluttet brått som TV 2s sportskommentator. Nå forklarer hun hvorfor.

Likte ikke avgjørelsen

I oktober ble det klart at ingen menn skulle få blåse i fløyta i Danmark. Reaksjonene var sterke. Én av dem som gikk hardt ut, var Guro Røen.

– Jeg har fått med meg at det er blitt noe støy, sier håndballdommeren nå.

Hun og makker Kjersti Arntsen har meldt seg som dommere nasjonalt igjen, etter å ha vært ute i 2,5 år. Paret ga seg i 2018 med OL-finale Rio i 2018, som ett av flere høydepunkt. Da hadde de dømt kvinnekamper i flere EM, VM og OL, og klubb-VM for menn i Qatar.

Guro Røen (t.h.) og makker Kjersti Arntsens mantra er at dømming skal være kjønnsnøytralt. Foto: Vidar Ruud / NTB

Nå har Røen fulgt med på dommerne i EM. Hun mener det er helt feil å ha kjønnsdelte mesterskap i denne idretten.

– Det er en politisk beslutning som det ikke er lagt til rette for. Konsekvensen er at man på nåværende tidspunkt ikke har mange nok gode kvinnepar til denne jobben, mener hun.

Røens oppfatning er at flere kvinnepar ikke har hatt god nok oppfølging og erfaringsgrunnlag for å håndtere de tøffeste kampene.

– Det er dårlig gjort overfor både dommere, trenere og spillere.

Røen mener det vil få en negativ innvirkning på sikt fordi det vil bli vanskeligere for de kvinnene som har et høyere nivå, samt at det fratar mannlige dommere nødvendige utviklingsmuligheter. Det begrunner Røen slik:

– Et naturlig neste steg når man håndterer kvinner senior, er å få prøvd seg på herresiden. Det krever ulike lederegenskaper. Det å håndtere å dømme begge kjønn er utviklende for dommere.

Dømte OL-finalen i Rio. Guro Røen (t.v.) og Kjersti Arntsen ga seg til slutt fordi de følte det ikke var flere utviklingsmuligheter. De ville dømme i herremesterskap. Foto: Vidar Ruud / NTB

For president Lio er hensikten bak Norges initiativ at det skal være rettferdighet. At ingen skal bli satt på sidelinjen på grunn av kjønn.

– I herremesterskap, der det ofte kun har vært menn, holder vel heller ikke alle par samme nivå?

– Nei, og det er derfor forbundet mener at kvalitet må være førsteprioritet. Det er helt sikkert kvinner som er gode nok til å dømme på høyt nivå. Ikke minst det franske tvillingparet, som er best i EM. Men EM, VM og OL er ingen treningsarena. Selvsagt må de gode kvinneparene bli tatt ut.

Kvinnene har prestert

– Vi er rimelig godt fornøyd med prestasjonene her. Det har ikke gått galt på noen måte, sier EM-delegat Øyvind Togstad.

Trønderen dømte selv internasjonalt i 22 år. Nå sitter han i dommerkomiteen i Det europeiske håndballforbundet (EHF) og har hatt ansvaret for dommerne i innledningen og hovedrunden i EM.

Slik forklarer han bakgrunnen for å satse på kun kvinnelige dommere i dette mesterskapet:

– Vi har par her som dømmer i europacupen for menn og Champions League for menn. Dette er et ledd i at vi satser på kvinnelige dommere, og det virker på meg som om enkelte har så voldsomt stort behov for å fortelle om sine spådommer før mesterskapet, om at de ikke er gode nok.

54-åringen mener at dommere også må få sin mesterskapsdebut på et tidspunkt.

– En gang må man starte i et mesterskap også. Det er veldig mange utenfor som forstår dette bedre enn vi som jobber med det til daglig.

Togstad opplyser at det er blitt jobbet med dommerparene gjennom hele mesterskapet og de har hatt en veldig bra utvikling.