Disse gutta får en eventyrlig sjanse i e-sport

De er 13 og 14 år gamle og drømmer egentlig om å bli VM-førere i rally. Men nå får de en eventyrlig mulighet innen motorsportens såkalte sim-racing.

KVARTETT: Fra v.: Benjamin Fuglesang, Oskar Biksrud, Dennis Marconini Bjerke og Karl Peder Nordstrand. Her er de fotografert i EVEN Managements simuleringsrom. Foto: EVEN MANAGEMENT

Det er en forkortelse for simulatorkjøring med racerbil, noe som har vokst kraftig med corona-nedstengningen.

Nå har verdens beste sim-racing-team, Coanda Simsport, bestemt seg for at de ønsker de fire norske «guttungene» på et talentlag de har opprettet (Coanda Junior Team).

Kvartetten Benjamin Fuglesang (13), Karl Peder Nordstrand (13), Oskar Biksrud (14) og Dennis Marconini Bjerke (13) får en sjanse som mange vil misunne dem på gutte- og jenterom rundt i Norges land .

Tommy Østgaard (27) er en av Coandas stjerner og har blant annet vunnet en VM-runde. Han forteller til VG:

– Det er opprettet et junior team for å utvikle unge førere til VM-nivå, ved å bruke all den erfaringen fra blant annet flere verdensmestre i sim-racing.

– Ved å utvikle førere selv fra en ung alder kan de forme og påvirke dem etter de høye standardene og verdiene de har i teamet, sier Østgaard.

De fire talentene ble i desember 2019 plukket ut i talentsatsingen «Next Generation» til norske EVEN Management, som driver mest med rally (og da snakker vi om rally ute i virkeligheten). Nå har sim-racing-teamet og det norske selskapet inngått samarbeid.

SIMULATOR-STJERNE: Tommy Østgaard. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– De vil jobbe sammen og utveksle erfaringer, kunnskap og kompetanse. I tillegg kommer alle de fire Next Generation-utøverne inn, som de eneste fra starten, forteller Østgaard.

– Dermed er det fire norske utøvere som former juniorteamet til verdens beste sim-racing-team, fastslår e-sport-veteranen.

Fakta Førerne i talentsatsingen til EVEN: Benjamin Fuglesang. 13 år, fra Son. Gokart-fører. Karl Peder Nordstrand. 13 år, fra Hamar. Crosscart-fører. Oskar Biksrud. 14 år, fra Eggedal. Gokart-fører. Dennis Marconini Bjerke. 13 år, fra Lierskogen. Gokart-fører. Vis mer

– Førerne er først og fremst ekte bilsportutøvere, men som mange andre utøvere om dagen, som for eksempel Max Verstappen, så har det blitt mer og mer vanlig å kombinere den virkelige karrieren med en sim-racing-karriere. Disse utøverne kommer nå til å få leksjoner fra og få trene og kjøre løp med noen av verdens beste sim-racere.

Tommy Østgaard forteller at teamet også har dyktige ingeniører, noe som er en fordel både på simulator og i virkelighetens verden.

– Dette vil bidra til at førerne kan lære enda mer og konkurrere på et enda høyere nivå i sim-racing, som igjen vil gjøre de til enda bedre bilsportutøvere ellers.

Tone Tonerud i EVEN Management forteller at de kommer til å fortsette sitt rallyprosjekt som før, men nå vil de fire unge utøverne i tillegg få tilgang til å trene sammen med noen av verdens beste simulator-førere og bli coachet av dem.

– Utøverne kommer ikke til å bytte ut ekte motorsport, men kommer til å fortsette med sin gren som før.