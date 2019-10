OTTAWA SENATORS - MINNESOTA WILD 0–2

NHL-klubben opplyste selv på sin Twitter-konto at lagets norske profil ble igjen hjemme da spillertroppen satte kursen for Ottawa mandag.

I den kampen innkasserte Minnesota Wild NHL-sesongens første poeng da Ottawa Senators ble slått 2-0 på borteis mandag. Svenske Victor Rask og Zach Parise scoret hver sin gang i tredje periode og sørget for det som var en svært etterlengtet seier.

Borteturen til Canada inneholder også kamper mot Toronto Maple Leafs tirsdag og Montreal Canadiens torsdag. Heller ikke i de kampene blir Zuccarello å se, fremgår det av meldingen fra Wild-ledelsen.

Zuccarello opplyses å ha pådratt seg en skade «i underkroppen».

Historisk dårlig

Fem kamper ut i NHL-sesongen står Zuccarello og Wild med fire tap og én seier. Lørdag ble det 4-7-tap for Pittsburgh Penguins.

Det er første gang i klubbens 19 år lange historie at alle de fire innledende kampene har endt med tap.

Zuccarello har ikke notert seg for et eneste målpoeng så langt. Nylig var han åpen om at sesonginnledningen har vært alt annet enn god for hans del.

– Jeg har vært fryktelig

– Jeg har ikke spilt bra i det hele tatt, sa nordmannen ærlig i et intervju med lokalavisen St. Paul Pioneer Press.

– Det handler bare om å få spillet til å sitte. Jeg føler ikke at jeg ser noen der ute. Jeg vet ikke. Jeg må bli bedre. Jeg har vært fryktelig, tilføyde han.

32-åringen ble hentet til Minnesota Wild foran inneværende sesong. Eksperter har spådd at Zucarrello vil bli en nøkkelmann for klubben mange mener vil slite med å nå sluttspillet.