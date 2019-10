Til helga starter den tyrkiske toppligaen i volleyball for kvinner. Det omtales som den aller beste volleyballserien i hele verden, med store budsjetter og verdensstjerner involvert.

Ny i sirkuset er Tore Aleksandersen fra Gossen. Han er nyansatt trener for Nilüfer Belediyespor Voleybol fra millionbyen Bursa. Der har 51-åringen bodd de to siste månedene etter at han kom til Tyrkia i midten av august.