Da Norge ble rundspilt, gjorde sjefen et avgjørende grep: – Jeg gir ham toppkarakter

Norge-Danmark 22–19

KUMAMOTO. Norge er så absolutt med i kampen om medaljene i VM etter 22–19 over Danmark. Tidligere toppspiller Trine Haltvik sier det slik:

– Dette går veien.

Og den som får mest ros er landslagstrener Thorir Hergeirsson.

– Jeg gir ham toppkarakter ti, sier Camilla Herrem.

Hun var imponert over timeouten da Norge lå under 0–5 etter en marerittstart. Da viste islendingen en ro som ikke gjorde håndballspillerne mer stresset.

– Han sier positive og konkrete ting. Vi tenker at vi må ta oss sammen. Han er fantastisk, fortsetter Camilla, som selv føler at hun vokste utover i kampen.

– Ja, etter en trøblete start, klarte vi å tette igjen. Alle vokste på det. Jeg følte at jeg var to meter høy og to meter bred, sier 167 cm høye Herrem.

Hun fikk på seg mye selvtillit underveis, fanget kontringsballer elegant med én hånd og så eksploderte det da hun fra relativt spiss vinkel fikset målet som ga 21–19. Det var avgjørende.

Toppscorer Emilie Hegh Arntzen fikk æren av å sette sluttstrek med 22–19.

Fakta: Norge – Danmark 22–19 (12–9) Aqua Dome 1750 tilskuere Norge: Silje Solberg, Andrea Austmo Pedersen – Emilie Hegh Arntzen 5, Heidi Løke 2, Stine Skogrand 3, Silje Waade 1, Stine Bredal Oftedal 4, Kari Brattset Dale 2, Helene Gigstad Fauske, Moa Högdahl, Marit Røsberg Jacobsen, Ingvild Bakkerud 1, Camilla Herrem 4, Sanna Solberg-Isaksen, Marta Tomac, Malin Aune. Toppscorer Danmark: Lotte Grigel og Mie Højlund 4. Dommere: Viktoriia Alpaidze/Tatjana Berezkina, Russland. Utvisninger: Norge 4 x 2 min., Danmark 3 x 2 min. Norge møter Sør-Korea mandag og Tyskland onsdag.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Fikk seg noen trøkker

Underveis fikk målvakt Silje Solberg igjen en ball i ansiktet, og Heidi Løke et slag på nesen. Blodet rant hos begge. De kom inn på banen igjen og bidro sterkt til seieren. Løke var blå og gul etterpå, nesen var skjev, muligens brukket.

Solberg på sin side ristet smerten av seg og reddet de ballene hun skulle redde, som hun selv uttrykker der. Hun gir Hergeirsson en nier i karakter. Alle må jo ha litt å strekke seg etter i fortsettelsen. Sør Korea mandag og Tyskland onsdag er neste.

Duellen med danskenes målvakt var tøff, for Sandra Toft var til tider i det umulige hjørnet. Hun er bevegelig og eksplosiv, og hun leser spillet godt.

– Hun kunne ikke vinne for oss alene, dessverre, kommenterte en skuffet Louise Burgaard.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Likte den gode omtalen

– Det er ikke så ofte jeg får skryt av spillerne, sier en fornøyd Thorir Hergeirsson. Det var forskning bak hans væremåte på benken i denne kampen.

– Når laget er anspent, viser forskning at stressede trenere og ledere får stressede spillere. Jeg måtte prøve å være motpolen.

Han ble ikke deprimert av den uvanlige starten, der Norge ble overkjørt. Han vet av erfaring at hvis spillerne ikke maser for mye, er det mulig å hente seg inn igjen.

Skogrand i dytten

Det er mange som kan få ros denne gangen. Én av dem er Stine Skogrand.

– Hun finner flyten og rytmen med Stine (Bredal Oftedal). Og ikke minst hadde hun kunnskap om danskene, sier landslagstreneren.

Bergenseren har spilt flere år i vårt naboland, nå i Herning- Ikast. I forsvar ble hun en viktig brikke, fremover fikk hun inn tre mål, riktignok på syv forsøk.

– Derfor gir jeg meg selv bare en 6-er. Jeg fikk endel tid på banen, og da kom tryggheten, men jeg og vi har mer å gå på.

Kan bli noe stort

Mangeårig ekspertkommentator og tidligere landslagstrener Frode Kyvåg skulle ønske at Hergeirsson ble tøffere til å toppe mannskapet. Han vil se mer av Heidi Løke, Stine Skogrand og Silje Waade på banen. De to sistnevnte, som begge skyter med venstrehånden, har evnen til å gå bredere i angrep og utnytte plassen der.

Kyvåg mener laget har alle muligheter nå.

– Vi slår Sør Korea, Tyskland blir utfordringen. Klarer vi å slå mannskapet til tyske Henk Groener, blir det semifinale. Da kan motstander bli Spania, og da kan det bli finale.

Kyvåg mener at Norge har mye å komme med, men det aller viktigste er dette:

– Vi har verdens beste trener.

Norge-Sør Korea tirsdag kl. 12.20