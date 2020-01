VAL DI FIEMME: Katharina Henning (23) gikk seg inn i langrennsfansens hjerter da hun kom på pallen i et verdenscuprenn for aller første gang under Tour de Ski. Henning ble nummer tre på 10 km klassisk jaktstart i Val di Fiemme, løpet som Astrid Uhernholdt Jacobsen vant foran svenske Ebba Andersson.

Men Hennings langrennssjef, Peter Schlickenrieder vil ikke la Henning og de andre tyske løperne gå Ski Tour 2020 i februar.