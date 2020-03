Team Ingebrigtsen kan komme til å droppe OL

Treneren og faren til løperbrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen synes situasjonen rundt koronaviruset og OL er vanskelig og sier at de må gjøre sine egne vurderinger.

– Om det skulle bli OL, og vi følte det var uforsvarlig, ville vi ikke dra – hvis vi mente risikoen var for høy. Uavhengig av hva norsk idrett måtte mene, sier Ingebrigtsen til VG.

Enn så lenge er det ikke tatt noen avgjørelse om hvorvidt OL arrangeres som planlagt, utsettes eller avlyses. Men beslutningen kan ligge like rundt hjørnet. Stadig flere, blant andre den internasjonale friidrettspresidenten Sebastian Coe, har tatt til orde for utsettelse.

– Jeg synes det er unødvendig at alle skal ha en mening om alt til enhver tid. Alle kan ikke redde verden. Men det kan Sebastian Coe. Lederne må ta ansvar. Coe må sørge for at konkurransene holdes innenfor forsvarlige rammer, sier Gjert Ingebrigtsen.