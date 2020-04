KRISTIANSAND: Totalt har idrett- og kulturlivet i Norge søkt om 371 millioner kroner.

Torsdag formiddag offentliggjorde Lotteritilsynet hvilke klubber og hvor mange penger de har søkt om til sammen. På listen, som inneholder 2300 idrettslag og foreninger er det flere lokale klubber og foreninger, blant andre Start, som opplyser til Fædrelandsvennen at de har søkt om et lite beløp for å dekke et inntektstap fra en treningskamp.