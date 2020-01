Köpp utvist nok en gang: – Utfordringen er at han er mye større enn de andre

Fjellhammer – Kristiansand Topphåndball 23–23 (12–8)

LØRENSKOG: – Jeg tenker at utfordringen til Erik Köpp er at han er veldig mye større enn de andre spillerne på banen. Da kan duellene se mye styggere enn de egentlig er. Vi må lære Eirik å være smartere i duellene. Det er ikke tilsiktet stygt spill, sier Kristiansand Topphåndball-trener Robin Rosander Haugsgjerd om det røde kortet til Eirik Köpp.

Det er venstrebacken sitt andre røde kort på i to kamper på rad. I forrige ukes tap mot Charlottenlund ble han vist ut av dommeren etter en albue i comeback-kampen hans etter skade. Det mente assistenttrener, Preben Nilsen, var en streng avgjørelse av dommerne. Mot Fjellhammer fikk han heller ikke avslutte kampen da han fikk rødt kort etter 47 minutter spill.

Harald Gründel

Kunne vært utvist tidligere

Haugsgjerd sier det naturligvis ikke er bra at den tidligere Bundesliga-proffen blir utvist atter en gang. Umiddelbart etter situasjonen synes han det ikke var rødt kort, men innrømmer at Köpp kunne blitt utvist tidligere i kampen.

– Det er kanskje summen av tidligere taklinger som gjør at han fikk det røde. Men jeg har ikke sett situasjonen på video, så jeg skal være forsiktig med å uttale meg, sier treneren.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med Köpp som ikke hadde mulighet til å kommentere, men henviste til klubben for ytterligere kommentarer.

Harald Gründel

«Helt texas»

Ellers beskrev Haugsgjerd kampen som «helt texas». Det ble en katastrofestart for håndballherrene fra Kristiansand etter å ligget under 8–1 etter 17 minutter spill. Til pause sto det 12–8 til hjemmelaget i Lørenskoghallen. Haugsgjerd mener tekniske feil i angrep og dårlig samspill er årsaken til de store sifrene som gjorde jobben vanskelig for det hardtsatsende laget han trener.

– Vi er preget av en sesong med store utskiftninger i troppen. Både når det gjelder skadesituasjon og nye spillere. Vi er langt ifra der vi ønsker samspillsmessig. Vi hang ikke sammen i det hele tatt, sier Haugsgjerd.

Harald Gründel

– Viste høy moral

Men KRS ga seg ikke. Haugsgjerd sier at han ga klar beskjed til sine spillere om at hvis de sluttet med de tekniske feilene, så ville det komme muligheter.

– Da begynte ting å rulle å gå. I andreomgang begynte Svenn Erik Medhus å redde, og vi fikk noen lette mål, sier treneren.

Med et kvarter igjen av kampen sto det 18–14 til hjemmelaget. Firemålsledelsen krympet sakte, men sikkert. I kampens siste minutt dunket Fjellhammer inn scoringen som ga 23–22. Men med sekunder igjen fikk Kristiansand Topphåndball en sjumeter.

Den scoret Håkon Pettersen på med en elegant lobb over keeper.

– Jeg sa til gutta i garderoben etter kampen at jeg er skikkelig stolt over et uavgjortresultat. Isolert sett, etter den starten, så var det ett vanvittig sterkt poeng borte mot Fjellhammer. Vi viste høy moral, og det gleder meg, skryter treneren.

Harald Gründel

Usikker på om Köpp må sone

Om fjorten dager skal Kristiansand Topphåndball i aksjon mot Sandefjord i Aquarama. Sandefjord overtok etter forrige runde KRS sin kvalikkplassering i førstedivisjon.

– Vi har nødt til å gjøre en god kamp mot Sandefjord som har vært gode i en lang periode. Vi må få drillet relasjonene våre, der er vi langt unna der vi vil være, sier han.

Om Eirik Köpp må sone over neste kamp er usikkert. Vanligvis sier reglene at en spiller skal sone etter det tredje røde kortet. Til nå har han to røde kort.

Men mot Follo i cupen så fikk venstrebacken ilagt tre kampers karantene etter en spark mot en motspiller. Han fikk ikke rødt kort i den kampen, men ble straffet i ettertid av håndballforbundet. Derfor skal Haugsgjerd i dialog med håndballforbundet om sparket til Köpp regnes som et rødt kort.

– Hvis det ikke regnes som rødt kort, så skal han ikke sone, sier Haugsgjerd.